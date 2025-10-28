 Aficionado fallece en el Estadio Universitario de la UNAM
Inician las investigaciones por la muerte de un aficionado en el Estadio Olímpico Universitario

Rodrigo Mondragón, estudiante de la UNAM, murió tras asistir al partido entre Cruz Azul y Monterrey, presuntamente luego de ser golpeado por guardias de seguridad del Estadio Olímpico Universitario.

Afición de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario - Cruz Azul
Afición de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario / FOTO: Cruz Azul

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó este lunes que colabora estrechamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer la muerte de Rodrigo Mondragón, estudiante que perdió la vida tras asistir como espectador al partido entre Cruz Azul y Monterrey, celebrado el sábado en el Estadio Olímpico Universitario. A través de un comunicado oficial, la institución subrayó que desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos ha proporcionado toda la información requerida para facilitar el desarrollo de las indagatorias.

De acuerdo con el reporte inicial de Protección Civil de la UNAM, Mondragón sufrió un "desvanecimiento" después de ser detenido por elementos de seguridad, quienes lo habrían interceptado tras agredir "verbal y físicamente al personal del estadio", aparentemente bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la versión oficial ha sido puesta en duda por familiares y amigos del joven, quienes sostienen que fue golpeado violentamente por los guardias, lo que presuntamente habría provocado su fallecimiento en la madrugada del domingo.

Tragedia en el Estadio Olímpico Universitario

La universidad detalló que ya entregó a las autoridades toda la información videográfica disponible sobre lo ocurrido y reiteró su compromiso de mantenerse atenta al resultado de las investigaciones para emprender los procedimientos internos correspondientes. Asimismo, informó que ha establecido comunicación con la familia de Mondragón, a quienes ofreció apoyo institucional y expresó sus condolencias ante la tragedia que ha conmocionado a la comunidad universitaria.

Por su parte, la Fiscalía capitalina anunció la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en los hechos, quienes pertenecen al personal de seguridad encargado del desalojo del recinto deportivo. Las autoridades continúan reuniendo testimonios y peritajes para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida el estudiante, mientras crece la exigencia de justicia y transparencia por parte de la ciudadanía y la comunidad universitaria.

