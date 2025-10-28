 Dodgers se adelantan en la Serie Mundial ante Blue Jays
Serie Mundial: Poder de Ohtani y Freeman da histórico triunfo a Dodgers

El cuarto partido de este enfrentamiento será disputado este martes en el estadio de los Dodgers a partir de las 18:00 horas de Guatemala.

La Serie Mundial está 2-1 a favor de los Dodgers
La Serie Mundial está 2-1 a favor de los Dodgers / FOTO: EFE

El japonés Shohei Ohtani disparó dos cuadrangulares y Freddie Freeman mandó la pelota fuera del parque en la décima octava entrada para que los Dodgers de Los Ángeles dejaran en el terreno a los Azulejos de Toronto a quienes derrotaron este lunes 6-5 en el tercer partido de la Serie Mundial de Grandes Ligas.

Con la victoria, en la que empataron el récord de entradas en un partido en la historia de la Serie Mundial, que también se produjo en el Clásico de Otoño de 2018 en el Dodger Stadium, el conjunto de Los Ángeles ahora domina 2-1 la contienda por el título de campeones de MLB, que se juega al mejor de siete encuentros.

Ohtani, quien con sus dos jonrones empató la marca del equipo con ocho jonrones en una postemporada, tuvo una noche perfecta, en la que bateó de 4-4 y recibió cinco bases por bolas en nueve presentaciones al bate y anotó y remolcó tres carreras.

Freeman, quien produjo dos carreras, con su cuadrangular acabó con el duelo que se había extendido por más de seis horas y 30 minutos, dándole la ventaja a los Dodgers en su casa.

Glasnow no pudo mantener la efectividad que había mostrado en sus salidas anteriores y dejó el montículo tras 4.2 entradas, en las que le anotaron cuatro vueltas y ponchó a cinco bateadores por los Dodgers, quienes tuvieron como ganador a Will Klein (1-0), quien lanzó cuatro entradas en blanco, con cinco ponches.

Scherzer salió del partido tras 4.1 capítulos de tres carreras, dejando a los Azulejos en la delantera, pero el relevo falló en preservar esa ventaja y salió sin decisión.

El cuarto partido de este enfrentamiento será disputado este martes en el estadio de los Dodgers a partir de las 18:00 horas de Guatemala.

Partidos de Serie Mundial

  • Juego 1: Blue Jays 11-4 Dodgers
  • Juego 2: Blue Jays 1-5 Dodgers
  • Juego 3: Dodgers 6-5 Blue Jays
  • Juego 4: Dodgers-Blue Jays, martes 28 de octubre a las 18:00 horas
  • Juego 5: Dodgers-Blue Jays, miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas
  • Juego 6: Blue Jays-Dodgers, jueves 30 de octubre a las 18:00 horas
  • Juego 7: Blue Jays-Dodgers, viernes 31 de octubre a las 18:00 horas. 

*Información EFE.

