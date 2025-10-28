 Las fotos que revelan el romance secreto de Vinicius Jr.
Las fotos que revelan el romance secreto de Vinicius Jr.

El secreto sentimental de Vinicius Jr. sale a la luz con estas fotos.

Vinícius Jr. durante una celebración de gol en La Liga
Vinícius Jr. durante una celebración de gol en La Liga / FOTO: EFE

Tras semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, finalmente se reveló la identidad de la mujer que conquistó al delantero del Real Madrid, Vinicius Jr. Se trata de la influencer brasileña Virginia Fonseca, quien confirmó su relación con el futbolista a través de una publicación que rápidamente se hizo viral.

Las imágenes, compartidas en sus redes oficiales, muestran una habitación decorada con pétalos de rosa en forma de corazón y globos con la palabra LOVE. Poco después, ambos fueron captados saliendo del hotel entre risas y miradas cómplices, en una escena que recorrió las redes y confirmó lo que los fanáticos sospechaban: el romance es real.

Vinicius Jr. no tardó en replicar la fotografía en su cuenta, confirmando así lo que durante meses fue tema de conversación entre sus seguidores. En cuestión de horas, la publicación acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios, incluidos los de sus compatriotas Neymar y Rodrygo Goes, quienes celebraron la noticia con mensajes de felicitación.

¿Quién es Virginia Fonseca? 

Virginia Fonseca, madre de dos hijas fruto de su relación anterior con el cantante Zé Felipe, viajó a Europa tras celebrar el cumpleaños de su hija menor. Desde entonces, ha sido vista acompañando a Vinicius en varios compromisos, incluso en el estadio Santiago Bernabéu, donde las cámaras la captaron animando al jugador desde la grada.

El romance resurge tras una breve separación motivada por una supuesta polémica con otra modelo brasileña, pero fuentes cercanas aseguran que la pareja ha superado ese episodio y ahora vive una etapa más estable. Durante su paso por Mónaco, compartieron cenas y momentos con amigos cercanos como Éder Militão y su pareja, en un ambiente relajado y festivo.

Con esta confirmación pública, Vinicius Jr. y Virginia Fonseca ponen fin a los rumores y dejan claro que su historia de amor avanza a paso firme. Las imágenes, que ya acumulan millones de visualizaciones, muestran a una pareja decidida a vivir su relación con naturalidad, aunque siempre bajo el ojo atento de sus seguidores y de la prensa internacional.

