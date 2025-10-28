Selección de Guatemala gana bronce Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional Sub-21 de Guatemala, que dirige el uruguayo Willy Coito Olivera, ganó el partido por el tercer lugar de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, y de esta forma se queda con el bronce centroamericano.
Guatemala perdió la semifinal ante Costa Rica, y ahí se le esfumó la posibilidad del oro en estas justas deportivas regionales. Ante ello, la "Bicolor" juvenil enfrentó este martes 28 de octubre en el estadio Cementos Progreso el duelo por el tercer lugar.
En una mañana inspirada por parte del jugador Matthew Evans, el actual jugador de Los Angeles FC II, anotó un "hat-trick" en el primer cuarto de hora del partido, y eso le permitió a los dirigidos por Willy Coito prácticamente amarrar el bronce, pese al descuento de los salvadoreños antes de terminar el primer tiempo.
Era el minuto 5 y Guatemala ya ganaba el duelo 2-0 gracias al doblete de Matthew Evans, quien repetiría en el marcador cuando el cronómetro alcanzaría los primeros 15 minutos de juego. Felicidad total para los chapines que borraban un poco la desilusión de haberse quedado en el camino de la pelea por el oro.
Para la segunda parte, los seleccionados se mantenían firmes en su objetivo de ganar este duelo y darle a la delegación nacional el bronce, que el partido fue bien manejado para terminar con un marcador de 4-2. El cuarto tanto lo hizo Saúl Sagastume con asistencia de Evans, quien se fue del partido con triplete y asistencia.
Con bronce ganado por la Selección Sub-21 de Guatemala, la delegación alcanzó la medalla 82 en ese rubro. Siendo las 12:00 horas, el medallero general presenta estos datos: 154 medallas de oro, 117 de plata y 81 de bronce para un total de 352.
¿Matthew Evans a Selección absoluta?
La Selección Nacional de Guatemala (mayor) está a las puertas de encarar los dos partidos más importantes de su historia: Ante Panamá y Surinam por la eliminatoria mundialista donde se juega la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial absoluto de la FIFA
Luis Fernando Tena brindó ayer el listado de jugadores de la liga local que estarán siendo opción para esos duelos. Respecto a los legionarios, aún no hay convocados, pero en redes sociales resuena el nombre de Matthew Evans, quien podría ser convocado para los partidos de noviembre, pero esto está por confirmarse.