Diego Santis convocado a la Selección Nacional de Guatemala

A las puertas de los dos partidos más importantes en la historia de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena sorprendería con un nuevo convocado a la "Bicolor", se trataría de Diego Santis, el futbolista del Antigua GFC, actual monarca nacional.
Mediante una serie de historia en su cuenta de Instagram, Diego Santis hace alusión a publicaciones que lo confirman como el nuevo convocado para los partidos de noviembre. Momentos después, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) lo hizo oficial en sus redes sociales al actualizar la convocatoria de la "Azul y Blanco".
Mensajes como: "Orgullo de usted mis ‘Orejitas’, se lo merece", "Se volvió a juntar la dupla en Selección, con todo Diego y Oscar", "Lo que le hacía falta a la Sele, vamos con todo hermanito" y "Que bendición mi hermanito, que todo le salga bien", son los replicados por Diego Santis en sus historias de Instagram, lo que es un adelanto a su convocatoria para la "Bicolor".
Convocatoria de Luis Fernando Tena
El lunes, se dio a conocer la nómina de jugadores locales llamados para un nuevo microciclo de Selección Nacional de cara a los duelos ante Panamá y Surinam, ambos en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol.
La mayor novedad en la convocatoria de Tena fue el llamado del defensor de Municipal, Salvador Estrada, en lugar del suspendido Nicolás Samayoa.
Además, se especula que en el tema de los legionarios, Matthew Evans será llamado a la Selección Nacional.
Y esta tarde, que sale al escenario el llamado de Diego Santis.
La Selección Nacional de Guatemala buscará ante Panamá el jueves 13 y martes 18 de noviembre las victorias que le permitan clasificarse de forma directa a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos 2026.
Los juegos de la Selección Nacional se jugarán en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.