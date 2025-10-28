 Diego Santis convocado a la Selección Nacional de Guatemala
Deportes

Diego Santis convocado a la Selección Nacional de Guatemala

Siguen las novedades en la "Bicolor" que prepara los juegos ante Panamá y Surinam de noviembre.

Compartir:
Diego Santis sería el nuevo convocado por la Selección Nacional de Guatemala
Diego Santis sería el nuevo convocado por la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: Instagram de Diego Santis

A las puertas de los dos partidos más importantes en la historia de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena sorprendería con un nuevo convocado a la "Bicolor", se trataría de Diego Santis, el futbolista del Antigua GFC, actual monarca nacional.

Mediante una serie de historia en su cuenta de Instagram, Diego Santis hace alusión a publicaciones que lo confirman como el nuevo convocado para los partidos de noviembre. Momentos después, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) lo hizo oficial en sus redes sociales al actualizar la convocatoria de la "Azul y Blanco".

Mensajes como: "Orgullo de usted mis ‘Orejitas’, se lo merece", "Se volvió a juntar la dupla en Selección, con todo Diego y Oscar", "Lo que le hacía falta a la Sele, vamos con todo hermanito" y "Que bendición mi hermanito, que todo le salga bien", son los replicados por Diego Santis en sus historias de Instagram, lo que es un adelanto a su convocatoria para la "Bicolor".

Convocatoria de Luis Fernando Tena

El lunes, se dio a conocer la nómina de jugadores locales llamados para un nuevo microciclo de Selección Nacional de cara a los duelos ante Panamá y Surinam, ambos en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol.

La mayor novedad en la convocatoria de Tena fue el llamado del defensor de Municipal, Salvador Estrada, en lugar del suspendido Nicolás Samayoa.

Además, se especula que en el tema de los legionarios, Matthew Evans será llamado a la Selección Nacional.

Y esta tarde, que sale al escenario el llamado de Diego Santis.

La Selección Nacional de Guatemala buscará ante Panamá el jueves 13 y martes 18 de noviembre las victorias que le permitan clasificarse de forma directa a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos 2026.

Los juegos de la Selección Nacional se jugarán en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. 

Carlos Estrada vuelve a una convocatoria de la Selección Nacional

El defensor de Municipal es la gran novedad de Luis Fernando Tena para los partidos ante Panamá y Surinam

En Portada

Caso Unops: Tras petición de FECI, embargan parcialmente el salario al ministro de Saludt
Nacionales

Caso Unops: Tras petición de FECI, embargan parcialmente el salario al ministro de Salud

04:33 PM, Oct 28
Karla Gutiérrez asume presidencia del Parlacen entre impugnacionest
Nacionales

Karla Gutiérrez asume presidencia del Parlacen entre impugnaciones

03:49 PM, Oct 28
Karim Benzema elimina a Cristiano Ronaldo de la Kings Cupt
Deportes

Karim Benzema elimina a Cristiano Ronaldo de la Kings Cup

04:23 PM, Oct 28
El guatemalteco Jayro Bustamante presenta Cordillera de Fuego en el Festival de Mar del Platat
Farándula

El guatemalteco Jayro Bustamante presenta Cordillera de Fuego en el Festival de Mar del Plata

01:12 PM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosCorrupción#liganacionalEE.UU.Seguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos