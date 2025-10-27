 Carlos Estrada vuelve a una convocatoria de la Selección
Deportes

Carlos Estrada vuelve a una convocatoria de la Selección Nacional

El defensor de Municipal es la gran novedad de Luis Fernando Tena para los partidos ante Panamá y Surinam

Compartir:
Carlos Estrada vuelve a una convocatoria de la Selección Nacional - instagram @chava_estradaoficial13
Carlos Estrada vuelve a una convocatoria de la Selección Nacional / FOTO: instagram @chava_estradaoficial13

La selección de Guatemala dio a conocer este lunes 27 de octubre la primera convocatoria para los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de 2026, enfrentando a Panamá y Surinam. El técnico Luis Fernando Tena decidió conformar esta lista únicamente con jugadores que militan en la Liga Nacional, mostrando la confianza en el talento local para estos encuentros decisivos. Esta estrategia busca fortalecer la cohesión del grupo y aprovechar el conocimiento que tienen los jugadores entre sí en el campeonato nacional.

Una de las grandes novedades de esta convocatoria es la inclusión de Carlos Estrada, defensa de Municipal, quien regresa a la Azul y Blanco tras casi un año de ausencia. Estrada disputó su último partido con la selección el 27 de julio de 2024, en el duelo ante El Salvador, que terminó con derrota guatemalteca por 0-1. Su regreso representa una opción defensiva sólida y experiencia en la zaga, elementos clave para los compromisos que se avecinan.

Selección de Guatemala en busca de un boleto al Mundial

El trabajo del equipo nacional comenzará este mismo lunes 27 de octubre y se extenderá hasta el 19 de noviembre, fecha en la que Guatemala sabrá si logró asegurar su boleto al Mundial del 2026. La selección depende de sí misma para clasificar, por lo que cada entrenamiento y partido será determinante. La preparación incluye aspectos tácticos y físicos, así como la integración de los jugadores locales en un esquema que maximice sus fortalezas y minimice las debilidades frente a rivales de la región.

Guatemala disputará el 13 de noviembre ante Panamá y el 18 del mismo mes frente a Surinam, ambos encuentros en el Estadio El Trébol. Conseguir dos victorias en casa significaría un logro histórico: clasificar directamente a un Mundial por primera vez en la historia del país. La expectativa de la afición es alta, y la selección busca aprovechar esta oportunidad para escribir un capítulo inolvidable en el fútbol guatemalteco.

En Portada

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante intento de golpe de Estado en Guatemala, según el Gobiernot
Nacionales

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante "intento de golpe de Estado" en Guatemala, según el Gobierno

07:46 AM, Oct 27
VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobánt
Deportes

VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobán

08:44 AM, Oct 27
Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembret
Nacionales

Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembre

07:17 AM, Oct 27
Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabalt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabal

08:13 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalReal MadridEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos