Guatemala celebra la medalla de bronce del fútbol femenino

La selección femenina de fútbol de Guatemala se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, tras vencer con autoridad a Nicaragua por 4-0 en el estadio Manuel Felipe Carrera. El encuentro, disputado este miércoles, fue una muestra del dominio y la determinación del conjunto chapín, que impuso su ritmo desde los primeros minutos del partido para asegurar un lugar en el podio.
Las guatemaltecas no tuvieron mayores dificultades para quedarse con la victoria, mostrando una actuación sólida en todas sus líneas. Los goles fueron obra de Elizabet Estrada, Andrea Álvarez, Ana Lucía Martínez y Acacia Edwards, quienes confirmaron el poder ofensivo del equipo nacional. Con un juego dinámico y una defensa bien organizada, las chapinas lograron neutralizar por completo al conjunto nicaragüense, que poco pudo hacer ante la contundencia del cuadro local.
Guatemala domina el medallero
Con este triunfo, la selección femenina de Guatemala iguala lo conseguido por la selección masculina, que también obtuvo la medalla de bronce al derrotar a El Salvador. Este doble logro refleja el crecimiento del fútbol guatemalteco en la región y el compromiso de ambos combinados nacionales por dejar en alto el nombre del país en el certamen centroamericano.
En el medallero general, Guatemala continúa destacándose como la potencia deportiva de la región. La delegación chapina roza ya las 400 medallas totales y está cerca de alcanzar las 200 preseas de oro, consolidando su supremacía en los Juegos Centroamericanos 2025, que concluirán el próximo 30 de octubre. Sin duda, el éxito del fútbol femenino representa un motivo más de orgullo para el deporte guatemalteco y para todo el país.