 Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025
Deportes

Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025

Este jueves 30 de octubre se entregarán las últimas medallas de los Juegos Centroamericanos 2025, que concluirán oficialmente con la ceremonia de clausura en el IRTRA Petapa.

Compartir:
Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025 - COG
Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: COG

Este jueves 30 de octubre marca el cierre oficial de los Juegos Centroamericanos 2025, una edición que pasará a la historia por la destacada actuación de Guatemala como país anfitrión. La jornada final estará repleta de actividad, con las últimas competencias en diversas disciplinas que aún tienen medallas en disputa. Desde temprano, el ajedrez, la halterofilia, el taekwondo, el golf y la escalada deportiva pondrán el broche de oro a intensas semanas de competencia que reunieron a los mejores atletas del istmo.

El calendario de este último día contempla pruebas decisivas en varias sedes del país. En la Federación de Ajedrez, zona 5, se disputarán las rondas de blitz femenino y masculino a partir de las 9:00 horas, mientras que en Jalapa se vivirán las finales de escalada deportiva, con la rama femenina a las 11:00 y la masculina a las 16:00. En Totonicapán, la halterofilia definirá a sus últimos campeones con las categorías más pesadas, y en el Metrobowl de la zona 15 se realizarán las finales de maestros en todas las ramas del boliche. También el Club San Isidro recibirá desde las 8:00 las rondas finales del golf, y el Centro Náutico de Amatitlán cerrará con las últimas regatas de navegación a vela.

Guatemala cierra los Juegos Centroamericanos con la ceremonia de Clausura

El polo acuático en la piscina de la zona 5 promete grandes emociones con la definición de las medallas de bronce y oro a partir de las 16:30 horas, mientras que el gimnasio 7 de diciembre será escenario del cierre del taekwondo, que concluirá cerca de las 15:30. En total, una jornada vibrante que entregará las últimas preseas antes de la ceremonia de clausura programada para las 16:00 en el IRTRA Petapa, donde los atletas, voluntarios y organizadores se reunirán para despedir oficialmente el evento.

Con esta última jornada, Guatemala pondrá fin a unos Juegos Centroamericanos inolvidables, en los que no solo se destacó por su hospitalidad, sino también por su rendimiento deportivo. Desde el primer día, la delegación guatemalteca dominó el medallero general, rompiendo récords históricos tanto en medallas de oro como en el total acumulado, superando las 400 preseas.

Entre aciertos organizativos y algunos retos logísticos, el país logró cumplir con el objetivo de celebrar una competencia memorable, consolidándose como una potencia regional del deporte y dejando un legado de orgullo y unión para toda Centroamérica.

Foto embed
Érick Gordillo ha destacado en estos Juegos Centroamericanos 2025 - COG

En Portada

Arévalo señala fallo de CC como un duro golpe al intento de golpet
Nacionales

Arévalo señala fallo de CC como un "duro golpe al intento de golpe"

07:59 AM, Oct 30
Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025

09:23 AM, Oct 30
Guatemala expone ante la OEA intentos de promover un golpe de Estado; países expresan respaldot
Nacionales

Guatemala expone ante la OEA "intentos de promover un golpe de Estado"; países expresan respaldo

09:21 AM, Oct 30
Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisiónt
Nacionales

Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisión

08:46 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Real MadridMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos