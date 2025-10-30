Previa de la etapa 8 de la Vuelta a Guatemala 2025

La 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025 llegó a su recta final, y entre el viernes 31 de octubre, el sábado 1 de noviembre y el domingo 2 de noviembre celebrará sus últimas tres etapas, donde el ciclista colombiano Cristian Muñoz, del NU Colombia, tratará de mantener la ventaja de 5 y 9 segundos sobre sus más cercanos perseguidores, los también colombianos Oscar Garzón del GW Erco Shimano y Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC.
Para este viernes se desarrollará la octava etapa de la Vuelta a Guatemala, misma que tenía un recorrido inicial de 128.8kilómetros, pero que fueron reducidos a 118 ya que el evento ciclístico no podrá terminar en Técpan Guatemala, Chimaltenango, debido a las condiciones de la carretera.
Entonces, la etapa número 8 de la Vuelta Ciclística Internacional comenzará a las 10:00 hora con una largada de 118 kilómetros y que tendrá como punto de salida el municipio de Sololá, Sa Juan La Laguna.
Esta largada, que contará con 111 ciclistas, pasará puntos vitales como San Pablo, Santa Clara, Pamezabal, Los Encuentros, Tecpán Guatemala (ruta principal), Patzicía y con punto final en Patzún.
La octava etapa tendrá un total de 10 premios intermedios divididos en tres metas volantes y siete de montaña, de los cuales, solo dos son de primera categoría, el resto (cinco) serán de cuarta categoría, lo que significa que premia únicamente al ganador con un punto.
Así las clasificaciones
Corridas siete etapas, la definición del título la pelean tres colombianos: Cristian Muñoz del NU Colombia, Oscar Garzón del GW Erco Shimano y Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC. El líder es Muñoz con un acumulado de 24:59.44 horas, y sus perseguidores están a 5 segundos (Garzón) y a 9 segundos (Gutiérrez)
Respecto a la montaña, los colombianos Juan López y Yeison Reyes tienen un mano a mano con 38 y 36 puntos, respectivamente.
En la volante, el colombiano Alejandro Osorio tiene 32 puntos y es seguido por su compatriota y compañero de equipo Juan Pablo Rendón con 23 unidades.