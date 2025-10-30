 Video falso que muestra estadio para Mundial 2034
Deportes

Es falso un video que muestra cómo lucirá un estadio para Mundial 2034

"Ningún canal oficial de información del Mundial 2034 ha compartido este video, por lo que no se puede vincular con el torneo", informa EFE.

Video que muestra estadio para Mundial 2034 es falso
Video que muestra estadio para Mundial 2034 es falso / FOTO: Captura de video

Un video de un estadio de futbol suspendido en el cielo no muestra cómo será una de las sedes que acogerá los partidos del Mundial de 2034 en Arabia Saudí, a pesar de que algunos internautas lo difunden como si se tratara de la simulación del proyecto presentado por el país de cara al torneo.

Recientemente se viralizó en redes sociales como X y Facebook un fragmento de 10 segundos en el que aparece un estadio de futbol situado en la cúspide de un edificio a varios centenares de metros sobre el suelo, y que los mensajes vinculan con una sede del Mundial.

"Arabia Saudita ha inaugurado el primer estadio suspendido en el cielo, en la futurista ciudad de The Line", dicen los mensajes, que añaden que este recinto "albergará varios partidos del Mundial 2034 y funcionará con energía renovable".

El fragmento no hace ninguna referencia a Arabia Saudí o al Mundial de 2034 y no ha sido difundido por ninguno de los canales oficiales del torneo, que sí publicaron una simulación de lo que será el estadio cuando esté construido para la cita, pero que no coincide con el viralizado.

No es una sede del Mundial

EFE Verifica ha detectado mediante una operación de búsqueda inversa de imagen a través de un fotograma del video, que este lleva circulando desde el 15 de octubre. Su origen está en una publicación en YouTube del canal Hypora Ultraworks, que no hace ninguna mención a Arabia Saudí ni al Mundial de 2034.

El canal, además, difunde vídeos hechos con IA de edificios irreales y se define como una cuenta que muestra el futuro.

Ningún canal oficial de información del Mundial 2034 ha compartido este video, por lo que no se puede vincular con el torneo.

Por otro lado, la organización del campeonato dio a conocer el pasado 11 de diciembre de 2024 la intención de construir un estadio llamado NEOM, que estará ubicado "a más de 350 metros sobre el nivel del suelo y ofrecerá una experiencia incomparable en el mundo".

Una comparación entre el video viral y el compartido por la organización del torneo revela que no se trata de la misma imagen, y que por tanto no es una proyección futura de una sede del Mundial.

Este enclave estará en la ciudad futurista The Line, que pretende cambiar por completo el paradigma de las urbes actuales, y que forma parte de la Visión 2030 del país árabe, que será sede de la Copa del Mundo de Fútbol masculino de 2034.

En definitiva, un video de un estadio de fútbol situado a 350 metros de altura no muestra cómo será una de las sedes del Mundial de 2034 en Arabia Saudí.

*Información EFE.

