 Vuelta a Guatemala 2025 llega a San Pedro Sacatepéquez
Deportes

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

El ciclista azteca fue uno de los involucrados en una aparatosa caída en la recta final de la etapa.

José Muñiz de México ganó la etapa 7 de Vuelta a Guatemala
José Muñiz de México ganó la etapa 7 de Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño

Este jueves 30 de octubre, la caravana ciclística de la 64 Vuelta a Guatemala 2025, realizó el recorrido de la séptima etapa, la cual salió desde San Francisco El Alto, Totonicapán, para llegar a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. El recorrido de 137 kilómetros incluyó un circuito de cuatro vueltas en Salcajá, Quetzaltenango, donde se disputaron tres metas volantes.

En Salcajá, durante las dos primeras metas volantes, el mexicano Ulises Castillo fue ganador, y los guatemaltecos Pedro Morales y Mardoqueo Vásquez, fueron segundo y tercero, respectivamente. En la tercera y última meta volante de etapa, la ubicada en Aeropuerto de Quetzaltenango, esta fue ganada por el costarricense Sebastián Brenes, los colombianos Alejandro Osorio y Juan Pablo Rendón le siguieron.

Posteriormente se disputó la montaña, con tres premios ubicados en Palestina, Santa Irene y San Pedro Sacatepéquez, municipio de San Marcos donde finalizaría la etapa 7.

Nelson Panjoj ganó la montaña de Palestina, y encabezaba la pelea por llegar en primera posición, pero en el camino a Santa Irene hubo una fuerte caída que involucró a varios ciclistas, entre ellos, Panjoj.

El cierre de etapa fue espectacular. El ambiente de los pobladores de San Pedro Sacatepéquez nuevamente se llevó una medalla de oro. El municipio vibró con cada pedalazo hecho por los ciclistas. Y ante un marco inundado por papelitos picados de colores, aplausos y gritos, se dio el cierre de la largada con triunfo del mexicano José Muñiz, quien empeló 3:22.48 horas.

El líder general de la competición es Cristian Muñoz con tiempo de 24:59.44 horas. El segundo lugar lo ocupa Oscar Garzón a 5 segundos de diferencia. 

Premios intermedios 

METAS VOLANTE GANADORES
1. Salcajá, segundo paso, kilómetro 40.9 1. Ulises Castillo (MEX) / 2. Pedro Morales (GUA) / 3. Mardoqueo Vásquez (GUA)
2.. Salcajá, cuarto paso, kilómetro 69.9 1. Ulises Castillo (MEX) / 2. Pedro Morales (GUA) / 3. Mardoqueo Vásquez (GUA)
3. Aeropuerto de Quetzaltenango, kilómetro 87.5 1. Sebastián Brenes (CRC) / 2. Alejandro Osorio (COL) / 3. Juan Pablo Rendón (COL)
PREMIOS DE MONTAÑA GANADORES
1. Palestina de 1ra. categoría, kilómetro 115 1. Nelson Panjoj (GUA)
2. Santa Irene de 4ta. categoría, kilómetro 121.7 Por actualizar. 
3. San Pedro Sacatepéquez de 4ta. categoría, kilómetro 134.3 1. Yesid Pira (COL)


Emisoras  Escúchanos