 Ganador de la octava etapa de Vuelta a Guatemala 2025
Vuelta a Guatemala: Rodrigo Contreras gana en Patzún, Chimaltenango

El guatemalteco Fredy Toc dio su máximo esfuerzo, pero fue vencido por el colombiano Rodrigo Contreras.

Rodrigo Contreras, del NU Colombia, ganó la octava etapa de Vuelta a Guatemala
Rodrigo Contreras, del NU Colombia, ganó la octava etapa de Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño

Un total de 118 kilómetros recorridos, 111 ciclistas en carretera, siete premios de montaña, dos de ellos de primera categoría; tres metas volantes, y un cierre lleno de color y emoción en Patzún, Chimaltenango, fue lo que tuvo la octava etapa de la 64 Vuelta Ciclística Internacional Guatemala 2025.

La antepenúltima etapa tenía como atractivo saber si los colombianos Cristian Muñoz del NU Colombia, Oscar Garzón del GW Erco Shimano y Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC mantenían las opciones para buscar el título del evento el próximo domingo.   

La etapa fue protagonizada en los primeros kilómetros por Colombia y Guatemala, luego de su salida en San Juan La Laguna, Sololá. El nacional Fredy Toc tuvo que luchar fuertemente ante los sudamericanos Yesid Pira, Carlos Gutiérrez, Oscar Garzón, Robinson López, Javier Jamaica y Rodrigo Contreras. 

Durante la disputa de los premios de montaña, Yesid Pira destacó al ganar tres de los siete disputados, donde el nacional Fredy Toc se quedó con dos; y en la volante, los que ganaron fueron los colombianos Carlos Gutiérrez y Javier Jamaica, y el guatemalteco Fredy Toc. 

Final de película 

El momento clave de la carrera fue pasada la segunda meta volante, ubicada en Chupol, ya que Rodrigo Contreras, del NU Colombia, logró junto al guatemalteco Fredy Toc, del ECA Electricidad Ciclismo, tomarse la punta de competencia. Toc se mantenía firma pasadas las primeras dos horas de competencia y soñaba con llegar a Patzún y sorprender al final.   

Ambos ciclistas sacaron más de cuatro minutos al pelotón cuando hacían el paso por la última meta volante, ubicada en restaurante Chichoy. Tras ese punto, quedó el último premio de montaña, el séptimo de la jornada, el cual ganó Toc.

El final fue vibrante y lleno de nerviosismo. Ambos ciclistas llegaron con fuerza, garra y deseo de llevarse el triunfo en Patzún, Chimaltenango, y fue el colombiano Rodrigo Contreras quien alzó los brazos en Patzún, Chimaltenango. 

La novena y penúltima etapa del giro guatemalteco se celebrará este sábado 1 de noviembre con un recorrido de 200.3 kilómetros. La largada va de Chimaltenango hacia Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Podio de entrada 

No. Ciclista  Tiempo 
1 Rodrigo Contreras (COL) / NU Colombia  03:16:25 minutos 
2 Fredy Toc (GUA) / ECA Electricidad Ciclismo  mismo tiempo (mt)
3 Yesid Pira (COL) / HINO-ONE-Suzuki a 1:25 minutos

Clasificación general individual, tras 8 etapas

No. Ciclista  Tiempo
1 Cristian Muñoz (COL) / NU Colombia  28:17:43 horas
2 Oscar Garzón (COL) / GW Erco Shimano a 4 segundos 
3 Carlos Gutiérrez (COL) / HINO-ONE-Suzuki a 19 segundos

Premios intermedios 

METAS VOLANTE GANADORES
1. Entrada a San José Chacayá, kilómetro 32.3 1. Carlos Gutiérrez (COL) / 2. Fredy Toc (GUA) / 3. Yesid Pira (COL)
2. Pasarela Chupol, kilómetro 62.4 1. Javier Jamaica (COL) / 2. Carlos Gutiérrez (COL) / 3. Oscar Garzón (COL) 
3. Restaurante Chichoy, kilómetro 94.7 1. Fredy Toc (GUA) / 2. Rodrigo Contreras (COL) / 3. Javier Jamaica (COL)
PREMIOS DE MONTAÑA GANADORES
1. San Pablo, 4ta. categoría, kilómetro 2.8 1. Jonathan Restrepo (COL)
2. Mirador Santa Clara La Laguna, 1ra. categoría, kilómetro 8.6 1. Robinson López (COL) / 2. Yesid Pira (COL) / 3. Fredy Toc (GUA) / 4. Cristian Muñoz (COL) / 5. Carlos Gutiérrez (COL) / 6. Javier Jamaica (COL)
3. Alto de Pamezabal, 1ra. categoría, kilómetro 17.3 1. Yesid Pira (COL) / 2. Fredy Toc (GUA) / 3. Carlos Gutiérrez (COL) / 4. Oscar Garzón (COL) / 5. Robinson López (COL) / 6. Javier Jamaica (COL)
4. Pasarela, mojón 136, 4ta. categoría, kilómetro 36.8 1. Yesid Pira (COL)
5. Pasarela Los Encuentros, 4ta. categoría, kilómetro 45.2 1. Robinson López 
6. Mojón 100, Agua Escondida, 4ta. categoría, kilómetro 73 1. Fredy Toc (GUA) 
7. Patzún, 4ta. categoría, kilómetro 115.2 1. Fredy Toc (GUA) 


