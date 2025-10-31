 Histórica sanción a árbitros turcos por apuestas ilegales
Deportes

Histórica sanción a árbitros turcos por apuestas ilegales

La Federación Turca de Fútbol sancionó a 149 árbitros y asistentes con suspensiones de entre 8 y 12 meses por participar en apuestas, en uno de los mayores escándalos del arbitraje otomano.

Presidente de la Federación Turca de Futbol - TFF
Presidente de la Federación Turca de Futbol / FOTO: TFF

La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció este viernes una de las sanciones más severas en la historia del arbitraje del país, tras descubrir la implicación de numerosos colegiados en actividades de apuestas. En total, 149 árbitros y asistentes fueron castigados con suspensiones que van de los ocho a los doce meses, luego de comprobarse que habían participado en apuestas deportivas, incluyendo partidos bajo su propia jurisdicción. Esta decisión marca un punto de inflexión para el fútbol turco, que busca erradicar cualquier forma de corrupción dentro de sus estructuras arbitrales.

La investigación se originó el lunes pasado, cuando la TFF reveló que 371 de los 571 árbitros federados mantenían cuentas en plataformas de apuestas, y que 152 de ellos participaban activamente en dichas actividades. Esta práctica viola las normas fundamentales de la Federación, que prohíben a los árbitros y oficiales involucrarse en apuestas deportivas. Apenas un día después, el caso fue trasladado al consejo de disciplina, el cual dictó las sanciones este viernes, dejando solo a tres colegiados libres de castigo por falta de pruebas concluyentes.

Sanción histórica en el futbol turco

A pesar del escándalo, la TFF ha descartado la posibilidad de repetir los partidos dirigidos por los árbitros sancionados, una decisión que ha generado debate entre aficionados y analistas deportivos. Mientras tanto, el diario Habertürk informó que la investigación podría ampliarse a jugadores y directivos de clubes, e incluso se estarían revisando las comunicaciones telefónicas de los árbitros involucrados, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta información.

Los principales clubes del país, como Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas, han manifestado su respaldo a la investigación, destacando la necesidad de transparencia para recuperar la credibilidad del fútbol turco. En un entorno donde las críticas hacia el arbitraje son frecuentes y se ha discutido incluso la opción de incorporar árbitros extranjeros, esta histórica sanción busca enviar un mensaje contundente: la integridad del deporte debe estar por encima de cualquier interés personal o económico.

Foto embed
Imagen ilustrativa de un árbitro en un partido de futbol - Unsplash

