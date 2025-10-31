 Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro 2024-25
Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro 2024-25

Mbappé conquistó la Bota de Oro 2024-25 tras anotar 31 goles en 34 partidos, superando al sueco Viktor Gyökeres (58.5 puntos) y al egipcio Mohamed Salah (58 puntos).

Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro 2024-25 - EFE
Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro 2024-25 / FOTO: Agencia EFE

El delantero francés Kylian Mbappé vivió un día histórico al recibir la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, acompañado por todos sus compañeros del Real Madrid. En un emotivo acto, el atacante agradeció la ayuda de sus compañeros, asegurando que este galardón "sería imposible ganarlo sin ellos". Mbappé, visiblemente emocionado, destacó la importancia del premio, el primero de este tipo en su carrera, y reiteró que su prioridad sigue siendo alcanzar los objetivos colectivos del club blanco.

Mbappé se impuso en la clasificación final con 62 puntos, producto de sus 31 goles en 34 partidos disputados con el Real Madrid. De esta manera, superó al sueco Viktor Gyökeres, que sumó 58.5 puntos, y al egipcio Mohamed Salah, con 58. El trofeo le fue entregado por Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media (ESM) y director del diario Marca. En su discurso, Mbappé afirmó que está viviendo el mejor momento de su carrera y que el club merengue le ha permitido mostrar "la mejor versión de Kylian" para contribuir al éxito del equipo.

El discurso de Mbappé

Durante la ceremonia, el francés expresó su felicidad por cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, agradeciendo el apoyo incondicional de los aficionados y de todo el entorno del club. "Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años más para ganar muchas cosas. Agradezco el cariño desde el primer día que llegué y antes de venir, de todos los madridistas", comentó Mbappé, quien recibió los aplausos de la plantilla y del cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso.

Antes de posar para las fotografías oficiales junto a su padre Wilfried Mbappé, Florentino Pérez y Pirri, presidente de honor del club, el atacante dejó claro que no se conforma con este logro individual. "Es un grandísimo placer y espero volver a ganarla el próximo año. He empezado bien y quiero mantenerme a este nivel", señaló con una sonrisa. Con su ambición intacta y un inicio de temporada espectacular, Kylian Mbappé reafirma su condición de estrella mundial y su deseo de seguir marcando historia con el Real Madrid.

