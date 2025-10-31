Medallero final de Juegos Centroamericanos 2025

La delegación de Guatemala cerró como campeona de los XII Juegos Centroamericanos 2025, evento que organizó por quinta vez, cuatro de ellas como sede única (1973, 1986, 2001 y 2025) y una más en conjunto con los países centroamericanos (2006).
Esta es la séptima ocasión que Guatemala se hace el título regional tras los logros conseguidos en Ciudad de Guatemala 1986, Tegucigalpa 1990, San Pedro Sula 1997, Guatemala 2001, San José 2013, Managua 2017 y Guatemala 2025.
Guatemala lo hace superando las 450 medallas en total, un hecho histórico ya que la edición más importante para los chapines antes de la del 2025, había sido la edición celebrada también en nuestro país en 2001, donde alcanzó 364 metales en total. En los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, el país alcanzó un total de 463 metales. Es la primera vez que Guatemala superó la barrera de los 400 metales.
Guatemala líder del medallero
Anoche terminó la etapa competitiva de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, y el país terminó de líder con un total de 463 medallas: 198 de oro, 153 de plata y 112 de bronce.
La delegación nacional fue la única de las siete naciones participantes que superó el centenar de medallas tanto de oro, plata como bronce. Costa Rica, que fue segundo en el medallero general, solo alcanzó 78 oro, 93 platas y 95 de bronce.
El dato curioso del medallero general de Juegos Centroamericanos es que el último puesto fue para Belice, que sumó 15 metales, pero solamente una de oro.
Medallero histórico de Guatemala
En las 12 ediciones de Juegos Centroamericanos, Guatemala ha logrado un total de 2,857 metales, quedando a 143 metales de redondear la cifra de las 3,000.
Tras finalizado los Juegos Centroamericanos 2025, ahora Guatemala se preparará para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, los cuales serán organizados por Santo Domingo (República Dominicana).