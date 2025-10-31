 Medallero final de Juegos Centroamericanos 2025
Deportes

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala obtuvo el título centroamericano por séptima vez en su historia.

Compartir:
El boliche guatemalteco cerró jornada de los Juegos Centroamericanos.
El boliche guatemalteco cerró jornada de los Juegos Centroamericanos. / FOTO: COG

La delegación de Guatemala cerró como campeona de los XII Juegos Centroamericanos 2025, evento que organizó por quinta vez, cuatro de ellas como sede única (1973, 1986, 2001 y 2025) y una más en conjunto con los países centroamericanos (2006).

Esta es la séptima ocasión que Guatemala se hace el título regional tras los logros conseguidos en Ciudad de Guatemala 1986, Tegucigalpa 1990, San Pedro Sula 1997, Guatemala 2001, San José 2013, Managua 2017 y Guatemala 2025.  

Guatemala lo hace superando las 450 medallas en total, un hecho histórico ya que la edición más importante para los chapines antes de la del 2025, había sido la edición celebrada también en nuestro país en 2001, donde alcanzó 364 metales en total. En los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, el país alcanzó un total de 463 metales. Es la primera vez que Guatemala superó la barrera de los 400 metales.

Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanos

Guatemala terminó en el primer lugar del medallero general de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Guatemala líder del medallero

Anoche terminó la etapa competitiva de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, y el país terminó de líder con un total de 463 medallas: 198 de oro, 153 de plata y 112 de bronce.

La delegación nacional fue la única de las siete naciones participantes que superó el centenar de medallas tanto de oro, plata como bronce. Costa Rica, que fue segundo en el medallero general, solo alcanzó 78 oro, 93 platas y 95 de bronce.

El dato curioso del medallero general de Juegos Centroamericanos es que el último puesto fue para Belice, que sumó 15 metales, pero solamente una de oro.

Foto embed
Medallero final de Juegos Centroamericanos 2025 - EU Digital

Medallero histórico de Guatemala

En las 12 ediciones de Juegos Centroamericanos, Guatemala ha logrado un total de 2,857 metales, quedando a 143 metales de redondear la cifra de las 3,000.

Tras finalizado los Juegos Centroamericanos 2025, ahora Guatemala se preparará para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, los cuales serán organizados por Santo Domingo (República Dominicana).  

En Portada

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025

07:56 AM, Oct 31
Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanost
Deportes

Presidente de Guatemala agradece a atletas de Juegos Centroamericanos

07:04 AM, Oct 31
Destituyen a jueces por conducta antiéticat
Nacionales

Destituyen a jueces por "conducta antiética"

08:24 AM, Oct 31
VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNCt
Nacionales

VIDEO. Automovilista provoca caos en la Avenida Bolívar y termina rodeado por motoristas y la PNC

06:27 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Seguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos