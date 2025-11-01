El Team Hino-One-Suzuki será equipo continental para el 2026

Mediante la novena etapa de la 64 Vuelta a Guatemala 2025, las voces de El Mejor Equipo entrevistaron en plena ruta a Alfredo Ajpacajá, técnico del Team Hino-One-Suzuki, quien hizo mención a lo relacionado a que el equipo en el 2026 competirá como equipo continental, un hecho histórico para nuestro país ya que será el primer equipo con esa categoría.
En sus breves declaraciones, Ajpacajá, señaló: "Vemos que tenemos un buen equipo, a lo que le debemos también el resultado de los corredores".
"Team Hino-One-Suzuki alcanza la categoría Continental, un hito para el ciclismo guatemalteco. El equipo de ciclismo informa con orgullo que, a partir del próximo año, pasará oficialmente a competir en la categoría Continental, dejando atrás su estatus de equipo UCI", informó el equipo de ciclismo en redes sociales.
Este paso, resalta el Hino-One-Suzuki, es un hecho histórico para el ciclismo nacional ya que "es el primer equipo guatemalteco en alcanzar dicho nivel dentro del ciclismo profesional".
El Team Hino-One-Suzuki resalta que esto es un logro gracias al "compromiso, la disciplina y las destacadas actuaciones que el equipo ha mantenido en los últimos años, así como del crecimiento y desarrollo constante de sus corredores".
Amplia sus horizontes
La nueva categoría implica también el cumplimiento de exigentes requisitos internacionales, que incluyen uniformes de alto rendimiento, vehículos especializados, un cuerpo técnico de primer nivel y una estructura financiera sólida y sostenible, asegura en el Team Hino-One-Suzuki.
Con esta nueva etapa, el equipo nacional "amplía sus horizontes deportivos, abriendo la puerta a competencias de mayor nivel en América Latina y, al mismo tiempo, a la posibilidad de competir en escenarios europeos".
Este avance consolida la presencia del equipo en el panorama internacional y reafirma el compromiso de la organización con la excelencia, el desarrollo del ciclismo y el fortalecimiento del deporte guatemalteco.
Actualmente, la sexteta del Team Hino-One-Suzuki participa en la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025. El equipo nacional tiene dos refuerzos internacionales: Yesid Pira y Nicolás Paredes, ambos de Colombia.
El grupo se completa con los nacionales Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres, Dorian Monterroso y el sub-23 Melvin Torres.
En la clasificación general por equipos, disputadas ocho etapas, el Hino-One-Suzuki está ubicado en el cuarto lugar a 3:02 minutos del equipo líder, el NU Colombia.
