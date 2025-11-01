 El Team Hino-One-Suzuki será equipo continental para el 2026
Deportes

El Team Hino-One-Suzuki será equipo continental para el 2026

Alfredo Ajpacajá, técnico del Team Hino-One-Suzuki, hizo mención a la buena noticia en Emisoras Unidas de Guatemala.

Compartir:
El Hino-One-Suzuki será equipo continental para el 2026
El Hino-One-Suzuki será equipo continental para el 2026 / FOTO: Alex Meoño

Mediante la novena etapa de la 64 Vuelta a Guatemala 2025, las voces de El Mejor Equipo entrevistaron en plena ruta a Alfredo Ajpacajá, técnico del Team Hino-One-Suzuki, quien hizo mención a lo relacionado a que el equipo en el 2026 competirá como equipo continental, un hecho histórico para nuestro país ya que será el primer equipo con esa categoría.

En sus breves declaraciones, Ajpacajá, señaló: "Vemos que tenemos un buen equipo, a lo que le debemos también el resultado de los corredores".

"Team Hino-One-Suzuki alcanza la categoría Continental, un hito para el ciclismo guatemalteco. El equipo de ciclismo informa con orgullo que, a partir del próximo año, pasará oficialmente a competir en la categoría Continental, dejando atrás su estatus de equipo UCI", informó el equipo de ciclismo en redes sociales.

Este paso, resalta el Hino-One-Suzuki, es un hecho histórico para el ciclismo nacional ya que "es el primer equipo guatemalteco en alcanzar dicho nivel dentro del ciclismo profesional".

El Team Hino-One-Suzuki resalta que esto es un logro gracias al "compromiso, la disciplina y las destacadas actuaciones que el equipo ha mantenido en los últimos años, así como del crecimiento y desarrollo constante de sus corredores".

La Antigua Guatemala recibe la Vuelta Guatemala 2025

El colombiano Cristian Muñoz, del NU Colombia, quiere dar un pedalazo más para acercarse al título de la Vuelta Ciclística Internacional Guatemala 2025.

Amplia sus horizontes

La nueva categoría implica también el cumplimiento de exigentes requisitos internacionales, que incluyen uniformes de alto rendimiento, vehículos especializados, un cuerpo técnico de primer nivel y una estructura financiera sólida y sostenible, asegura en el Team Hino-One-Suzuki.

Con esta nueva etapa, el equipo nacional "amplía sus horizontes deportivos, abriendo la puerta a competencias de mayor nivel en América Latina y, al mismo tiempo, a la posibilidad de competir en escenarios europeos".

Este avance consolida la presencia del equipo en el panorama internacional y reafirma el compromiso de la organización con la excelencia, el desarrollo del ciclismo y el fortalecimiento del deporte guatemalteco.

Actualmente, la sexteta del Team Hino-One-Suzuki participa en la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025. El equipo nacional tiene dos refuerzos internacionales: Yesid Pira y Nicolás Paredes, ambos de Colombia.

El grupo se completa con los nacionales Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres, Dorian Monterroso y el sub-23 Melvin Torres.

En la clasificación general por equipos, disputadas ocho etapas, el Hino-One-Suzuki está ubicado en el cuarto lugar a 3:02 minutos del equipo líder, el NU Colombia.

En Portada

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemala

02:58 PM, Nov 01
Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacíficot
Nacionales

Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacífico

02:51 PM, Nov 01
Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurora

02:45 PM, Nov 01
Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjonat
Farándula

Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjona

09:16 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados Unidos#64VueltaaGuateLluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos