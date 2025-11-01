Flick asegura que Lamine Yamal ha jugado con molestias

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que Lamine Yamal sigue arrastrando molestias en el pubis, aunque su evolución es positiva. El técnico alemán explicó en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche que el joven extremo "nota alguna molestia y algo de dolor algunos días, pero está evolucionando bien". Flick reconoció que ha mantenido varias conversaciones con el jugador después de los entrenamientos para evaluar su estado físico y psicológico, subrayando la importancia de mantener una comunicación abierta y sincera con el futbolista.
"Los dos somos muy sinceros el uno con el otro y así es como funciona nuestra relación", comentó Flick. "Yo siempre lo voy a proteger y apoyar. Es un futbolista y un chico fantástico, pero también muy joven, y vamos a seguir por este camino", añadió el técnico, quien ha sido prudente en la gestión de minutos del talentoso atacante de solo 17 años. La intención del entrenador es evitar que el exceso de carga o la exigencia competitiva agraven la dolencia que arrastra desde hace semanas.
Hansi Flick ultima detalles para enfrentar al Elche
Por otra parte, el técnico azulgrana dio buenas noticias sobre las recuperaciones de Robert Lewandowski y Dani Olmo, quienes ya se encuentran plenamente disponibles para regresar a la convocatoria tras superar sus respectivas lesiones. Flick aseguró que ambos estarán presentes en el partido ante el Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, aunque advirtió que será prudente con su participación: "Tendremos que ver cuánto pueden jugar y cómo se adaptan después de perderse los tres últimos encuentros".
En cambio, el centrocampista Pedri no podrá participar debido a la sanción por su expulsión en el Clásico y a una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de un mes. Flick admitió que el diagnóstico lo tomó por sorpresa, ya que tras el partido en Madrid el jugador solo manifestaba una ligera molestia.
A pesar de las bajas, el entrenador se mostró tranquilo y confiado: "A veces, las cosas van así y tenemos que aceptarlo. Lo importante es seguir avanzando y mantener el nivel competitivo del equipo". Además, destacó el progreso del portero Joan García, quien ya entrena con el grupo y apunta a una pronta reaparición, mientras el Barça busca recuperar sensaciones y no perder el pulso con el Real Madrid en la lucha por el liderato de LaLiga.