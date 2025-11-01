Lamine Yamal y Nicki Nicole terminan su noviazgo

La pareja del momento, Lamine Yamal y Nicki Nicole, ha roto su noviazgo, así lo confirma el periodista y creador de contenido, el famoso Javi Hoyos. La noticia se da a conocer horas antes de que el Barcelona reciba en su casa al Elche por La Liga de España, y donde Hansi Flick ha adelantado de que Yamal ha jugado algunos duelos con molestias.
Tras varios días de rumores sobre una infidelidad de Yamal en un viaje a Milán, el deportista ha querido dejar claro que la separación no ha tenido "nada que ver" con dichas especulaciones.
"Simplemente, nos hemos separado y ya", ha dicho. En pocos minutos, la noticia revelada por Hoyos en D Corazón, ha generado un auténtico revuelo entre los seguidores del 10 del Barcelona y de la cantante argentina.
La joven pareja llevaba meses acaparando toda la atención mediática: Fotos en redes sociales, la cantante presente en la grada de sus partidos de futbol, mensajes de amor, infinidad de vídeos y dedicatorias que apuntaban a que lo suyo iba en serio, e incluso rumores de embarazo. Ante ello, la noticia se toma como sorpresa para quienes eran fans de su relación.
@javihoyosmartinez
Lamine Yamal me confirma que ha roto con Nicki Nicole y me aclara que NO HA SIDO INFIEL #lamineyamal #nickinicole♬ sonido original - JaviHoyos
Los momentos Yamal-Nicole
Fin de semana romántico en Mónaco: Uno de los primeros rumores que encendió todo fue cuando los captaron paseando por las calles de Mónaco, con looks casuales y sonrisas cómplices. Fue el chispazo que hizo explotar las especulaciones en redes.
Nicki en el estadio con la camiseta de Yamal (10 de agosto 2025): Durante el Trofeo Joan Gamper del Barcelona, Nicki apareció en las gradas luciendo una camiseta personalizada con el nombre de Yamal. Se sentó entre familiares y amigos del futbolista, animándolo como una verdadera hincha.
Confirmación oficial en el cumple de Nicki (25 de agosto 2025): Yamal la sorprendió con una foto romántica en sus stories de Instagram: ambos abrazados, rodeados de pétalos de rosa, globos en forma de corazón y una torta enorme. Él la felicitó públicamente por sus 25 años, y aunque Nicki no reposteó de inmediato, fue el "blanqueo" que todos esperaban.
La confesión de Nicki: "Estoy muy enamorada". En una entrevista con periodistas, el 11 de septiembre, Nicki rompió el silencio por primera vez: "Estoy muy enamorada, muy feliz". Cuando le gritaron "¡De Lamine Yamal!", se tapó la boca riendo, pero confirmó todo. También reveló que él le está enseñando catalán.
Video viral de besos al atardecer: Yamal y Nicki besándose mientras el sol se pone, con miradas intensas y risas. Lo compartieron en redes y acumuló shares por doquier. Fue como sacado de una película. Fans lo llaman "el beso que derrite el internet", y resalta su química natural.