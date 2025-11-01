 Resultado Real Madrid vs. Valencia - Jornada 11 LaLiga
Deportes

Real Madrid golea al Valencia y se afianza en el liderato de LaLiga

Con doblete de Kylian Mbappé, más anotaciones de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, los merengues se impusieron 4-0 al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu.

Celebración de Kylian Mbappé ante el Valencia - EFE
Celebración de Kylian Mbappé ante el Valencia / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid volvió a demostrar su poderío en LaLiga española tras vencer con autoridad 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la jornada 11 del campeonato. El conjunto merengue dominó de principio a fin y resolvió el encuentro con una actuación contundente, que dejó sin respuesta a un rival que nunca encontró la forma de frenar el vendaval blanco.

Los dirigidos por Xabi Alonso necesitaron apenas 45 minutos para encaminar la victoria. Kylian Mbappé abrió el marcador desde el punto penal y poco después firmó su doblete con una gran definición dentro del área, confirmando su excelente estado de forma. Jude Bellingham, siempre protagonista, se sumó a la fiesta con un golazo que levantó a los aficionados de sus asientos. El resultado pudo ser aún más amplio, pero Vinícius Jr. desperdició un penal que habría significado el cuarto tanto antes del descanso.

Real Madrid, dominador de LaLiga

En la segunda mitad, el Real Madrid bajó la intensidad, priorizando la administración del balón y el control del ritmo del juego. Xabi Alonso aprovechó la ventaja para dar descanso a varios titulares, consciente de que a mitad de semana su equipo afrontará un exigente compromiso frente al Liverpool por la UEFA Champions League. Pese a las rotaciones, el dominio madridista continuó y sentenciaron el partido al minuto 82 con un espectacular gol de Álvaro Carreras de larga distancia, imposible de atajar para Julen Agirrezabala.

Con este resultado, el Real Madrid se consolida como líder absoluto de LaLiga tras 11 jornadas disputadas. El balance es impecable: 10 triunfos, una sola derrota y 30 puntos de 33 posibles. Los blancos aventajan por ocho unidades al Barcelona, que todavía debe disputar su partido ante el Elche. Además, Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores con 13 tantos, habiendo fallado a la cita con el gol únicamente en un encuentro. La afición merengue tiene motivos de sobra para ilusionarse con una temporada que promete grandes alegrías.

Celebración de Jude Bellingham ante el Valencia - Agencia EFE

