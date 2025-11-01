 Valentina Pineda, modelo de la Vuelta a Guatemala 2025
Deportes

Valentina Pineda, la modelo que no le encuentra límites a los sueños

La modelo colombiana dijo admirar a su madre por que le enseñó a ser una gran mujer.

La edecán Valentina Pineda atendió a Emisoras Unidas en Chimaltenango
La edecán Valentina Pineda atendió a Emisoras Unidas en Chimaltenango / FOTO: Alex Meoño

Valentina Pineda Londoño, es una modelo colombiana de 24 años, que se graduó de comunicadora y periodista, y que actualmente forma parte del grupo de edecanes de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025, un evento del cual la sudamericana disfruta al máximo y todo gracias al calor de su gente.

Valentina cuenta durante una entrevista realizada por Emisoras Unidas de Guatemala que, a sus 10 años, comenzó con clases de modelaje gracias al apoyo a su señora madre, y que más adelante fue parte de varios reinados y pasarelas en su natal Colombia, un país que domina hoy por hoy la Vuelta a Guatemala.

Recientemente, Valentina Pineda estuvo en India, y posteriormente vino a Guatemala, y en su segunda experiencia, está viviendo al máximo el evento ciclístico de nuestro país.  

"Guatemala me encanta, me parece un país muy lindo, no solo por su cultura, sino por el calor humano. La comida me parece super rica. Enamorada de los paisajes, los volcanes, y, enamorada y agradecida por estar acá", expresó la entrevistada.

Al preguntarle qué le gusta del evento ciclístico, ella respondió: "El recibimiento que nos dan las personas, nos reciben con mucho amor, eso me hace sentir querida y admirada y es lo que más me ha gustado".

Frase de batalla de Valentina Pineda

"Mi frase favorita es que no hay límites para una mente soñadora", dijo Valentina Pineda, quien asegura: "Yo digo que los sueños son los que nos impulsan todos los días a levantarnos y a luchar por lograr los objetivos y sueños".

Al querer conocer a qué persona admiraba, Valentina Londoño dijo: "La persona que yo admiro es a mi mamá porque me ha enseñado a ser una gran mujer; me dio muchos valores. Es una mujer muy berraca y echada para delante. Admiro también a todas las mujeres que se levantar para ser mejor cada día".

Mensaje final: "Bueno, sigan super pendiente ya que se va a terminar la Vuelta Ciclística, y sigan apoyando a las personas. A los jóvenes los invito a que amen este deporte".

