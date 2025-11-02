Caravana en miniatura de Mario Pineda cumple 12 años

Terminó la edición 64 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025, y como es tradicional, la etapa culminó en el circuito entre Villa Linda y Anillo Periférico, donde Colombia demostró su superioridad ante sus rivales quedándose con el evento chapín. El recorrido a lo largo de los 121.3 kilómetros tenía como ya es tradición un punto vital de este histórico recorrido: La representación en miniatura de la caravana de la Vuelta a Guatemala de don Mario Pineda.
Al ser entrevistado por Emisoras Unidas de Guatemala, Mario Pineda dijo que este era el décimo segundo año consecutivo de su representación artística, y aprovechó el momento para recordar que hace 12 años, la caravana ciclística en miniatura se había hecho en una tabla de un metro cuadrado.
Asimismo, contó que para la edición 2025, la caravana que está ubicada en colonia Granai Towson, 22 calle del Anillo Periférico, zona 11 capital, cuenta con más de 100 ciclistas en miniatura, y se implementó identificarlos con las marcas más relevantes del evento.
#VueltaGuateEU | Mario Pineda, creador de la maqueta, habla sobre cómo surgió la idea y cuántos años lleva haciendo esta representación en miniatura de la Vuelta a Guatemala ?— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 2, 2025
?: Alex Meoño.
Siga la transmisión en nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/oRSZCPqx6l
Equipos y marcas
En ese sentido, Mario Pineda hizo alusión al equipo del ECA Electricidad Ciclismo, donde ha hecho amistad con algunos competidores y que lo han declarado como miembro honorario de ese team. Además, que por la amistad surgida le han regalado una chumpa.
La caravana en miniatura este 2025 cuenta con ciclistas identificados con suéteres de los equipos de marcas importantes como el mismo ECA Electricidad, Decorabaños, Ópticas Deluxe e Hino-One-Suzuki.
Asimismo, para esta edición, se le agregaron metas volantes y metas de montaña, además de las ya conocidas como la salida, meta y el podio de premiación.
Uno de los objetivos de Mario Pineda, además de expresar sui amor por el ciclismo, es "motivar a la gente que observan la Vuelta".
Por último, Pineda expresa que su caravana en miniatura busca homenajear tanto al líder del evento, así como quien va de último. "El que no ha hecho ciclismo no tiene idea del esfuerzo que se necesita. Todos se merece el reconocimiento", sentencia Pineda.
#VueltaGuateEU | Una maqueta que representa el paso de los ciclistas y la unidad de Emisoras Unidas, se puede apreciar en el Periférico durante la última etapa de la vuelta ???— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 2, 2025
?: Alex Meoño.
Siga la transmisión en nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/sGfH2IjynL
Así surgió la idea hace 12 años
Mario Pineda es un apasionado por el ciclismo, desde que tiene razón de uso y la idea surgió hace ya muchos años cuando de niño observó en una vitrina de la fábrica de bicicletas Quetzal, un ciclista en miniatura.
Y desde ese momento señaló que quiso tener una maqueta similar.
Pineda cuenta que hace alrededor de 20 años se inició en el ciclismo de la Liga de Veteranos y Ejecutivos de Guatemala, donde ya ha ganado varios premios y trofeos.
La cantidad de premios era tal que ya no había espacio en su hogar para poner los reconocimientos, por lo que empezó a mutilarlos y de ahí surge sus primeras obras de arte.