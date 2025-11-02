 Caravana en miniatura de Mario Pineda cumple 12 años
Deportes

Caravana ciclística en miniatura de Mario Pineda cumple 12 años

Conozca más de esta tradición que engalana el paso de los ciclistas por el Anillo Periférico.

Compartir:
Caravana miniatura de Mario Pineda cumple 12 años
Caravana miniatura de Mario Pineda cumple 12 años / FOTO: Alex Meoño

Terminó la edición 64 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025, y como es tradicional, la etapa culminó en el circuito entre Villa Linda y Anillo Periférico, donde Colombia demostró su superioridad ante sus rivales quedándose con el evento chapín. El recorrido a lo largo de los 121.3 kilómetros tenía como ya es tradición un punto vital de este histórico recorrido: La representación en miniatura de la caravana de la Vuelta a Guatemala de don Mario Pineda.

Al ser entrevistado por Emisoras Unidas de Guatemala, Mario Pineda dijo que este era el décimo segundo año consecutivo de su representación artística, y aprovechó el momento para recordar que hace 12 años, la caravana ciclística en miniatura se había hecho en una tabla de un metro cuadrado.

Asimismo, contó que para la edición 2025, la caravana que está ubicada en colonia Granai Towson, 22 calle del Anillo Periférico, zona 11 capital, cuenta con más de 100 ciclistas en miniatura, y se implementó identificarlos con las marcas más relevantes del evento.

Equipos y marcas 

En ese sentido, Mario Pineda hizo alusión al equipo del ECA Electricidad Ciclismo, donde ha hecho amistad con algunos competidores y que lo han declarado como miembro honorario de ese team. Además, que por la amistad surgida le han regalado una chumpa.  

La caravana en miniatura este 2025 cuenta con ciclistas identificados con suéteres de los equipos de marcas importantes como el mismo ECA Electricidad, Decorabaños, Ópticas Deluxe e Hino-One-Suzuki.

Asimismo, para esta edición, se le agregaron metas volantes y metas de montaña, además de las ya conocidas como la salida, meta y el podio de premiación.

Uno de los objetivos de Mario Pineda, además de expresar sui amor por el ciclismo, es "motivar a la gente que observan la Vuelta".

Por último, Pineda expresa que su caravana en miniatura busca homenajear tanto al líder del evento, así como quien va de último. "El que no ha hecho ciclismo no tiene idea del esfuerzo que se necesita. Todos se merece el reconocimiento", sentencia Pineda.

Así surgió la idea hace 12 años

Mario Pineda es un apasionado por el ciclismo, desde que tiene razón de uso y la idea surgió hace ya muchos años cuando de niño observó en una vitrina de la fábrica de bicicletas Quetzal, un ciclista en miniatura.

Y desde ese momento señaló que quiso tener una maqueta similar.

Pineda cuenta que hace alrededor de 20 años se inició en el ciclismo de la Liga de Veteranos y Ejecutivos de Guatemala, donde ya ha ganado varios premios y trofeos.

La cantidad de premios era tal que ya no había espacio en su hogar para poner los reconocimientos, por lo que empezó a mutilarlos y de ahí surge sus primeras obras de arte.

Caravana de la Vuelta a Guatemala en miniatura | Alex Meoño

Caravana de la Vuelta a Guatemala en miniatura / Alex Meoño

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(3) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(3) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(4) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(4) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(5) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(5) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(6) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(6) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(7) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(7) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(8) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(8) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(9) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(9) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(10) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(10) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(11) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(11) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(12) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(12) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(13) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(13) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(14) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(14) /

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(1) |

caravana-en-miniatura-de-mario-pineda-2025(1) /

En Portada

Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapant
Internacionales

Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapan

12:00 PM, Nov 02
Mundial 2026: Ciudad de México garantiza excelencia como organizadort
Deportes

Mundial 2026: Ciudad de México garantiza "excelencia" como organizador

10:10 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos