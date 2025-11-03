 Calendario de la cuarta jornada de la UEFA Champions League
Deportes

Calendario de la cuarta jornada de la UEFA Champions League

Este martes se reanuda la actividad de la fase liga de la Champions League con duelos atractivos como el Liverpool-Real Madrid y el PSG-Bayern Múnich.

Compartir:
Balón oficial de la UEFA Champions League - Champions League
Balón oficial de la UEFA Champions League / FOTO: Champions League

Esta semana regresa la emoción de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del fútbol europeo, con una jornada cargada de grandes enfrentamientos que prometen espectáculo y goles. Los aficionados podrán disfrutar de duelos de alto nivel que pondrán a prueba a los mejores equipos del continente, en una fase crucial donde cada punto puede marcar la diferencia en la búsqueda de la gloria europea. Entre los choques más esperados del martes destacan el enfrentamiento entre Liverpool y Real Madrid en Anfield, un clásico moderno lleno de historia y revancha, y el choque entre el PSG y el Bayern Múnich, que reeditará una de las finales más recordadas de los últimos años en el Parque de los Príncipes.

El miércoles la emoción continuará con compromisos igualmente atractivos, encabezados por el duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund, dos equipos con estilos ofensivos y jugadores de talla mundial que buscarán consolidar su paso en la competición. Además, otros encuentros completarán el calendario de una semana imperdible para los amantes del fútbol, este es el calendario completo:

Jornada 4 de la fase liga de la Champions League

FECHA PARTIDO HORARIO
4 de noviembre del 2025 Slavia Praga - Arsenal 11:45
4 de noviembre del 2025 Napoli - Frankfurt 11:45
4 de noviembre del 2025 Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise 14:00
4 de noviembre del 2025 Bodø/Glimt - Monaco 14:00
4 de noviembre del 2025 Juventus - Sporting CP 14:00
4 de noviembre del 2025 Liverpool - Real Madrid 14:00
4 de noviembre del 2025 Olympiacos - PSV Eindhoven 14:00
4 de noviembre del 2025 Paris Saint-Germain - Bayern Múnich 14:00
4 de noviembre del 2025 Tottenham - Copenhagen 14:00
5 de noviembre del 2025 Pafos - Villarreal 11:45
5 de noviembre del 2025 Qarabağ - Chelsea 11:45
5 de noviembre del 2025 Ajax - Galatasaray 14:00
5 de noviembre del 2025 Club Brujas - Barcelona 14:00
5 de noviembre del 2025 Inter - Kairat Almaty 14:00
5 de noviembre del 2025 Manchester City - Borussia Dortmund 14:00
5 de noviembre del 2025 Newcastle United - Athletic Club 14:00
5 de noviembre del 2025 Marsella - Atalanta 14:00
5 de noviembre del 2025 Benfica - Bayer Leverkusen 14:00

Tabla de posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el áreat
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el área

07:19 AM, Nov 03
Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

07:42 AM, Nov 03
Trump cree que los días de Maduro en Venezuela están contadost
Internacionales

Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"

08:45 AM, Nov 03
Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletost
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

08:24 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuate#liganacionalSeguridadSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos