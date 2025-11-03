Calendario de la cuarta jornada de la UEFA Champions League

Esta semana regresa la emoción de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del fútbol europeo, con una jornada cargada de grandes enfrentamientos que prometen espectáculo y goles. Los aficionados podrán disfrutar de duelos de alto nivel que pondrán a prueba a los mejores equipos del continente, en una fase crucial donde cada punto puede marcar la diferencia en la búsqueda de la gloria europea. Entre los choques más esperados del martes destacan el enfrentamiento entre Liverpool y Real Madrid en Anfield, un clásico moderno lleno de historia y revancha, y el choque entre el PSG y el Bayern Múnich, que reeditará una de las finales más recordadas de los últimos años en el Parque de los Príncipes.
El miércoles la emoción continuará con compromisos igualmente atractivos, encabezados por el duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund, dos equipos con estilos ofensivos y jugadores de talla mundial que buscarán consolidar su paso en la competición. Además, otros encuentros completarán el calendario de una semana imperdible para los amantes del fútbol, este es el calendario completo:
Jornada 4 de la fase liga de la Champions League
|FECHA
|PARTIDO
|HORARIO
|4 de noviembre del 2025
|Slavia Praga - Arsenal
|11:45
|4 de noviembre del 2025
|Napoli - Frankfurt
|11:45
|4 de noviembre del 2025
|Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise
|14:00
|4 de noviembre del 2025
|Bodø/Glimt - Monaco
|14:00
|4 de noviembre del 2025
|Juventus - Sporting CP
|14:00
|4 de noviembre del 2025
|Liverpool - Real Madrid
|14:00
|4 de noviembre del 2025
|Olympiacos - PSV Eindhoven
|14:00
|4 de noviembre del 2025
|Paris Saint-Germain - Bayern Múnich
|14:00
|4 de noviembre del 2025
|Tottenham - Copenhagen
|14:00
|5 de noviembre del 2025
|Pafos - Villarreal
|11:45
|5 de noviembre del 2025
|Qarabağ - Chelsea
|11:45
|5 de noviembre del 2025
|Ajax - Galatasaray
|14:00
|5 de noviembre del 2025
|Club Brujas - Barcelona
|14:00
|5 de noviembre del 2025
|Inter - Kairat Almaty
|14:00
|5 de noviembre del 2025
|Manchester City - Borussia Dortmund
|14:00
|5 de noviembre del 2025
|Newcastle United - Athletic Club
|14:00
|5 de noviembre del 2025
|Marsella - Atalanta
|14:00
|5 de noviembre del 2025
|Benfica - Bayer Leverkusen
|14:00