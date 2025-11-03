 Comunicaciones da de baja a Brian Martínez
Deportes

Comunicaciones da de baja a Brian Martínez

Brian Martínez disputó 14 partidos con Comunicaciones, anotó un gol y dio una asistencia, números que no cumplieron las expectativas y precipitaron su salida antes de finalizar el Apertura 2025.

Comunicaciones dio de baja a Brian Martínez - Alex Meño
Comunicaciones dio de baja a Brian Martínez / FOTO: Alex Meoño

El periplo del delantero mexicano Brian Martínez en Comunicaciones ha llegado a su fin de manera anticipada. El atacante, originario de Ciudad Victoria, México, fue dado de baja por el club crema cuando aún restaban cinco jornadas para concluir la fase regular del Torneo Apertura 2025. Su salida se produce en un momento clave del campeonato, en el que el equipo capitalino busca salir de la parte baja de la tabla de posiciones y meterse en puestos de liguilla.

"Comunicaciones FC informa que se ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato con el jugador Brian Martínez. Agradecemos su paso por nuestra institución y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales", fue el escueto comunicado con el que la institución blanca confirmó la desvinculación del futbolista azteca. Sin mayores detalles sobre los motivos, la decisión se da tras una etapa en la que el delantero no logró consolidarse ni mostrar el nivel esperado por el cuerpo técnico.

El breve paso de Brian Martínez por Comunicaciones

Los números de Brian Martínez con Comunicaciones fueron discretos. Participó en 14 de los 17 partidos posibles durante el torneo, anotando un solo gol —ante Marquense— y sumando una asistencia frente a Municipal. En las últimas semanas ya no figuraba en las convocatorias, siendo su última aparición el pasado 19 de octubre, en el Clásico 335 que terminó con empate sin goles ante el conjunto escarlata. Su falta de continuidad y protagonismo habrían influido directamente en la decisión de finalizar el vínculo contractual antes de tiempo.

Como sustituto, el club crema apostó por el delantero colombiano Deyner Padilla, quien rápidamente comenzó a rendir frutos. Padilla ya disputó algunos encuentros con la camiseta alba y logró anotar su primer gol el pasado fin de semana en la victoria 2-0 frente a Deportivo Achuapa, igualando prácticamente las estadísticas de Martínez en menos partidos. Con este movimiento, Comunicaciones busca reforzar su ataque de cara al cierre del Apertura 2025 y encarar con mayor eficacia los desafíos que se avecinan en la recta final del campeonato.

Comunicaciones dio de baja a Brian Martínez - Alex Meoño

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuate#liganacionalSeguridadSeguridad vialFutbol Guatemalteco
