El PSG arrasa en el FIFPRO XI 2025

El Paris Saint-Germain volvió a ser el gran protagonista en el FIFPRO XI del año 2025, dominando el once ideal anunciado este lunes por el sindicato mundial de futbolistas. El conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez logró colocar a cinco de sus jugadores entre los mejores del mundo, reflejo del dominio que ejerció durante la temporada, especialmente tras conquistar la Liga de Campeones con una contundente goleada 5-0 sobre el Inter de Milán. Entre los elegidos figuran el portero Gianluigi Donnarumma, los defensores Achraf Hakimi y Nuno Mendes, el centrocampista Vitinha y el atacante Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro.
El once ideal, elegido por más de 20 mil futbolistas profesionales de todo el mundo, también incluye a figuras destacadas del Real Madrid y del FC Barcelona. Por el conjunto blanco aparecen Jude Bellingham y Kylian Mbappé, mientras que los azulgranas aportan a Pedri González y al joven Lamine Yamal, quien con solo 18 años se convierte en el futbolista más joven en la historia en integrar el FIFPRO XI. El extremo español supera así el récord anterior de Mbappé, que había logrado el reconocimiento por primera vez a los 19 años.
¿Quiénes conforman el FIFPRO XI del 2025?
La lista de debutantes en el equipo ideal es amplia y demuestra el relevo generacional que vive el fútbol mundial. Además de Pedri, se estrenan Nuno Mendes, Vitinha, Cole Palmer del Chelsea y Lamine Yamal, todos ellos jugadores que han brillado por su talento y regularidad. Donnarumma, por su parte, cerró su etapa en el PSG tras levantar la Champions y fichó posteriormente por el Manchester City, consolidándose como uno de los mejores guardametas del planeta al superar en la votación a Alisson Becker y Thibaut Courtois.
El FIFPRO XI 2025 quedó conformado por Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (PSG), Nuno Mendes (PSG); Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri González (Barcelona), Vitinha (PSG); Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).
La votación, realizada mediante una plataforma digital segura gestionada por FIFPRO, tomó en cuenta el rendimiento de los futbolistas entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, considerando únicamente a quienes disputaron al menos 30 partidos oficiales. El resultado final consolida al PSG como el gran referente del fútbol mundial en el último año.