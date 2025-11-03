 Futbolista inglés resulta herido en un ataque en un tren
Deportes

Futbolista inglés resulta herido en ataque con cuchillo dentro de un tren

Once personas fueron atacadas en un tren entre Doncaster y Londres. La policía detuvo a un británico de 32 años acusado de intento de asesinato.

Compartir:
Imagen de archivo de la Policía Británica - British Transport Police
Imagen de archivo de la Policía Británica / FOTO: British Transport Police

El futbolista inglés Jonathan Gjoshe, defensa del Scunthorpe United, fue una de las once víctimas de un violento ataque con arma blanca ocurrido este sábado en un tren que cubría la ruta entre Doncaster y Londres. Según informó su club mediante un comunicado oficial, el jugador sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida, aunque continúa hospitalizado bajo observación médica. La entidad expresó su solidaridad con él y con todos los afectados, deseando una pronta recuperación para las víctimas de este trágico suceso.

El incidente tuvo lugar en horas de la tarde, cuando el servicio ferroviario fue interrumpido a la altura de Huntingdon, luego de que la policía recibiera múltiples llamadas alertando sobre un ataque con cuchillo dentro de uno de los vagones. Al llegar al lugar, los agentes ingresaron al tren y lograron detener a dos sospechosos. Posteriormente, uno de ellos fue liberado sin cargos, mientras que el otro, un ciudadano británico de 32 años, fue acusado de diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca.

El futbol ingles se une por Jonathan Gjoshe

El acusado deberá comparecer este lunes ante un tribunal en Peterborough, donde se leerán formalmente los cargos en su contra. De las once personas heridas, cinco ya fueron dadas de alta, mientras que dos permanecen en estado grave, entre ellas un empleado de la empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER), quien resultó herido al intentar proteger a los pasajeros durante el ataque.

Hasta el momento, las autoridades británicas han descartado que este crimen tenga relación con un acto de terrorismo. Sin embargo, la investigación continúa abierta para esclarecer los motivos detrás del violento suceso. La comunidad futbolística y los seguidores del Scunthorpe United han expresado su apoyo al defensa Jonathan Gjoshe, enviándole mensajes de ánimo y esperanza en su proceso de recuperación.

En Portada

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el áreat
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico; cierran un carril en el área

07:19 AM, Nov 03
Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

07:42 AM, Nov 03
Trump cree que los días de Maduro en Venezuela están contadost
Internacionales

Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"

08:45 AM, Nov 03
Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletost
Farándula

Club de fans de Ricardo Arjona en México denuncia estafa en la compra de boletos

08:24 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos