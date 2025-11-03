Futbolista inglés resulta herido en un ataque en un tren

El futbolista inglés Jonathan Gjoshe, defensa del Scunthorpe United, fue una de las once víctimas de un violento ataque con arma blanca ocurrido este sábado en un tren que cubría la ruta entre Doncaster y Londres. Según informó su club mediante un comunicado oficial, el jugador sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida, aunque continúa hospitalizado bajo observación médica. La entidad expresó su solidaridad con él y con todos los afectados, deseando una pronta recuperación para las víctimas de este trágico suceso.
El incidente tuvo lugar en horas de la tarde, cuando el servicio ferroviario fue interrumpido a la altura de Huntingdon, luego de que la policía recibiera múltiples llamadas alertando sobre un ataque con cuchillo dentro de uno de los vagones. Al llegar al lugar, los agentes ingresaron al tren y lograron detener a dos sospechosos. Posteriormente, uno de ellos fue liberado sin cargos, mientras que el otro, un ciudadano británico de 32 años, fue acusado de diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca.
El futbol ingles se une por Jonathan Gjoshe
El acusado deberá comparecer este lunes ante un tribunal en Peterborough, donde se leerán formalmente los cargos en su contra. De las once personas heridas, cinco ya fueron dadas de alta, mientras que dos permanecen en estado grave, entre ellas un empleado de la empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER), quien resultó herido al intentar proteger a los pasajeros durante el ataque.
Hasta el momento, las autoridades británicas han descartado que este crimen tenga relación con un acto de terrorismo. Sin embargo, la investigación continúa abierta para esclarecer los motivos detrás del violento suceso. La comunidad futbolística y los seguidores del Scunthorpe United han expresado su apoyo al defensa Jonathan Gjoshe, enviándole mensajes de ánimo y esperanza en su proceso de recuperación.