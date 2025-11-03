 Xelajú empieza a planificar final de la Copa Centroamericana
Deportes

Xelajú empieza a planificar la logística para la final de la Copa Centroamericana

José Carlos López, presidente de Xelajú MC, explicó la logística del club para la final, con el cambio de fecha ante Cobán y el viaje anticipado a Costa Rica para llegar en las mejores condiciones.

Compartir:
José Carlos López, presidente de Xelajú M. C.
José Carlos López, presidente de Xelajú M. C. / FOTO: RR. SS.

El presidente de Xelajú MC, José Carlos López, compartió con Emisoras Unidas sus impresiones y planes tras la histórica clasificación del equipo a la final de la Copa Centroamericana, donde se enfrentarán al Alajuelense de Costa Rica. López destacó que, pese a la emoción del logro internacional, el club mantiene el enfoque en el torneo local. "Por ahora toca pensar en el torneo local, para asegurar un buen lugar para clasificar a la fase final, que es algo muy importante para nosotros", expresó el dirigente, mostrando el equilibrio entre los compromisos nacionales e internacionales que afronta el cuadro superchivo.

El presidente también detalló la logística que prepara el equipo de cara al crucial encuentro. Explicó que se llegó a un acuerdo con Cobán Imperial para reprogramar su partido del campeonato guatemalteco, moviéndolo del sábado 22 al viernes 21, con el objetivo de viajar el sábado hacia Costa Rica. "Así el domingo llegamos a Costa Rica para el partido del miércoles. Cuando regresemos nos quedaremos en la capital porque en esa semana nos toca jugar contra Comunicaciones y la final de la Copa Centroamericana", añadió López, confirmando que Xelajú afrontará días intensos de competencia lejos de Quetzaltenango.

Lo que viene para Xelajú

En cuanto a su gestión al frente del club, José Carlos López manifestó su satisfacción y agradecimiento por los logros obtenidos. "Es una gran bendición poder estar al frente de Xelajú MC. Tenemos un muy buen grupo de trabajo, estamos tranquilos y felices de que estamos cosechando éxitos. En Guatemala debemos aprender a respetar los procesos y entender que los resultados no siempre se darán a corto plazo", comentó. Además, reafirmó su confianza en el entrenador Amarini Villatoro, quien ha sido clave en la destacada campaña del equipo. López aseguró que Villatoro continuará en el banquillo hasta 2027, salvo que surja una oportunidad en el extranjero.

Finalmente, el presidente dedicó palabras de agradecimiento a la fiel afición superchiva, reconociendo su apoyo incondicional en todo momento. "El aficionado superchivo hay que agradecerle siempre. Han estado en las malas y se merecen estar en las buenas. Queremos que esto sea una constante, se nota que están contentos, la afición seguirá creciendo y creciendo", expresó. Con una gestión estable, una plantilla comprometida y una hinchada apasionada, Xelajú MC vive uno de los momentos más ilusionantes de su historia reciente.

Foto embed
Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense disputarán las finales de Copa Centroamericana 2025 - EFE

En Portada

Figuras e instituciones se pronuncian por la muerte de Blanca Stallingt
Nacionales

Figuras e instituciones se pronuncian por la muerte de Blanca Stalling

07:26 PM, Nov 02
Xelajú y Municipal empatan en el estadio Mario Camposeco t
Deportes

Xelajú y Municipal empatan en el estadio Mario Camposeco

10:04 PM, Nov 02
Ataque de EE. UU. a una supuesta narcolancha deja tres muertost
Internacionales

Ataque de EE. UU. a una supuesta narcolancha deja tres muertos

09:08 AM, Nov 02
Selección Nacional: Aficionados esperan venta de boletos t
Deportes

Selección Nacional: Aficionados esperan venta de boletos

03:45 PM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuate#liganacionalSeguridadSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos