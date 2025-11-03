Xelajú empieza a planificar final de la Copa Centroamericana

El presidente de Xelajú MC, José Carlos López, compartió con Emisoras Unidas sus impresiones y planes tras la histórica clasificación del equipo a la final de la Copa Centroamericana, donde se enfrentarán al Alajuelense de Costa Rica. López destacó que, pese a la emoción del logro internacional, el club mantiene el enfoque en el torneo local. "Por ahora toca pensar en el torneo local, para asegurar un buen lugar para clasificar a la fase final, que es algo muy importante para nosotros", expresó el dirigente, mostrando el equilibrio entre los compromisos nacionales e internacionales que afronta el cuadro superchivo.
El presidente también detalló la logística que prepara el equipo de cara al crucial encuentro. Explicó que se llegó a un acuerdo con Cobán Imperial para reprogramar su partido del campeonato guatemalteco, moviéndolo del sábado 22 al viernes 21, con el objetivo de viajar el sábado hacia Costa Rica. "Así el domingo llegamos a Costa Rica para el partido del miércoles. Cuando regresemos nos quedaremos en la capital porque en esa semana nos toca jugar contra Comunicaciones y la final de la Copa Centroamericana", añadió López, confirmando que Xelajú afrontará días intensos de competencia lejos de Quetzaltenango.
Lo que viene para Xelajú
En cuanto a su gestión al frente del club, José Carlos López manifestó su satisfacción y agradecimiento por los logros obtenidos. "Es una gran bendición poder estar al frente de Xelajú MC. Tenemos un muy buen grupo de trabajo, estamos tranquilos y felices de que estamos cosechando éxitos. En Guatemala debemos aprender a respetar los procesos y entender que los resultados no siempre se darán a corto plazo", comentó. Además, reafirmó su confianza en el entrenador Amarini Villatoro, quien ha sido clave en la destacada campaña del equipo. López aseguró que Villatoro continuará en el banquillo hasta 2027, salvo que surja una oportunidad en el extranjero.
Finalmente, el presidente dedicó palabras de agradecimiento a la fiel afición superchiva, reconociendo su apoyo incondicional en todo momento. "El aficionado superchivo hay que agradecerle siempre. Han estado en las malas y se merecen estar en las buenas. Queremos que esto sea una constante, se nota que están contentos, la afición seguirá creciendo y creciendo", expresó. Con una gestión estable, una plantilla comprometida y una hinchada apasionada, Xelajú MC vive uno de los momentos más ilusionantes de su historia reciente.