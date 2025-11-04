 Convocados de Honduras para duelos de noviembre
Deportes

Convocados de Honduras para partidos contra Nicaragua y Costa Rica

Reinaldo Rueda convoca a 29 jugadores y una de las mayores novedades es el llamado de Bryan Acosta.

Compartir:
Selección de Honduras busca su clasificación a la Copa del Mundo 2026
Selección de Honduras busca su clasificación a la Copa del Mundo 2026 / FOTO: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth

El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, convocó este martes a 29 jugadores para los partidos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, del 13 y 18 de noviembre ante Nicaragua y Costa Rica, respectivamente.

Entre las novedades en la lista de convocados figuran el regreso de Bryan Acosta, quien juega en Estados Unidos y vuelve a la selección tras superar una serie de lesiones, y el llamamiento de Erick Puerto, Edson Palacios y Marlon Ramírez, quienes juegan en equipos hondureños.

La 'H' tendrá las bajas por lesión de Alex López, Edwin Rodríguez, Julián Martínez, Denil Maldonado, Dixon Ramírez y Anthony 'Choco' Lozano.

Honduras abrirá la serie el día 13 en el Estadio Nacional de Managua; cinco días después, el 18, se medirá a Costa Rica en San José.

Con ocho puntos, la selección hondureña lidera el grupo C, seguida de Costa Rica (6), Haití (5) y Nicaragua (1).

Convocados por Reinaldo Rueda

  • Porteros: Édrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua)
  • Defensas: Getsel Montes (Herediano-CRC), Joseph Rosales (Minnesota-USA), Andy Nájar (Nashville-USA), Luis Vega, Marcelo Santos, Christopher Meléndez y Luis Santamaría (Motagua); Devron García, Franklin Flores y Edson Palacios (Real España)
  • Centrocampistas: Bryan Acosta (Nashville-USA), Deybi Flores (Al Najma-KSA), Kervin Arriaga (Levante-ESP), Carlos Pineda (Sporting-CRC), Luis Palma (Lech Poznán-POL), Jorge Álvarez y José Pinto (Olimpia); Raúl García (Universidad Pedagógica), Alexy Vega (Marathón) y Denis Meléndez (Motagua)
  • Delanteros: Romell Quioto (Al Najma-KSA), Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Dereck Moncada (Olimpia); Erick Puerto (Platense) y Marlon Ramírez (Olancho).
Foto embed
Convocados de Honduras para duelos ante Nicaragua y Costa Rica - Selección Nacional de Honduras - Fenafuth

*Información EFE.

En Portada

Congreso elige a la junta directiva 2026-2027, encabezada por Luis Contrerast
Nacionales

Congreso elige a la junta directiva 2026-2027, encabezada por Luis Contreras

04:20 PM, Nov 04
Selección Nacional: Se agotan las primeras localidades del estadio El Trébol t
Deportes

Selección Nacional: Se agotan las primeras localidades del estadio El Trébol

04:37 PM, Nov 04
Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid t
Programa

Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid

03:56 PM, Nov 04
Jingle Night: Alejandro Vidal, Paola Chuc y otros famosos se unen en un show navideñot
Farándula

Jingle Night: Alejandro Vidal, Paola Chuc y otros famosos se unen en un show navideño

03:31 PM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos