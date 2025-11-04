Haaland contradice las recientes declaraciones de Guardiola

Erling Haaland, delantero estrella del Manchester City, ha sorprendido al mundo futbolístico al contradecir públicamente a su entrenador, Pep Guardiola. El técnico español había colocado recientemente al noruego en el mismo nivel que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, destacando su impacto y regularidad goleadora. Sin embargo, Haaland prefirió ser más cauto y humilde ante tales comparaciones, asegurando que "nadie podrá acercarse" a los registros de las dos leyendas que marcaron una era en el fútbol mundial.
Durante la conferencia de prensa previa al duelo de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund, el atacante noruego fue claro y contundente al restar importancia a los elogios de Guardiola. "No, para nada. Estoy muy lejos. Nadie puede acercarse a ellos dos", afirmó Haaland, quien suma 26 goles en la presente temporada entre el Manchester City y la selección de Noruega. Con 98 tantos en apenas 107 partidos de Premier League, el ariete está a punto de alcanzar la barrera de los 100 goles, una cifra impresionante que ningún jugador ha logrado en tan poco tiempo.
Haaland pone como prioridad lo colectivo antes que lo individual
A pesar de sus registros históricos, Haaland aseguró que los récords personales no son su prioridad. "Pensar en los récords es lo último en mi cabeza. Mi trabajo es ayudar al equipo a ganar partidos. Sé que es aburrido, pero no pienso en eso", explicó con serenidad el goleador de 24 años. Estas palabras reflejan una mentalidad enfocada en el colectivo, característica que ha sido una constante en su discurso desde su llegada al club inglés.
Pep Guardiola, por su parte, había elogiado días atrás el papel de su delantero, comparando su influencia con la de Messi y Cristiano en sus mejores épocas. "Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. La diferencia es que ellos lo han hecho durante quince años, pero este es ese nivel", declaró el técnico.
No obstante, Haaland reafirmó que su principal meta no está en igualar a las leyendas del fútbol, sino en llevar a Noruega a competir en un gran torneo internacional, ya sea un Mundial o una Eurocopa. Con esa mentalidad y su capacidad goleadora, el futuro del noruego promete seguir escribiendo páginas doradas en el fútbol europeo.