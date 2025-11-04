Inicia la venta de boletos para los partidos de Guatemala

Desde las 7:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025, se dio inicio a la esperada venta de boletos para los partidos que la Selección Nacional de Guatemala disputará ante Panamá y Surinam en el Estadio El Trébol, correspondientes a las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf. La emoción es palpable entre los aficionados, pues dos victorias en estos encuentros significarían la histórica primera clasificación de Guatemala a una Copa del Mundo, un sueño largamente anhelado por todo el país.
La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG) había anunciado con anticipación los puntos oficiales de venta para evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ordenado. Los boletos pueden adquirirse en dos ubicaciones: el Centro de Negocios Bantrab Vista Hermosa, situado en la 2.ª calle 16-44 de la zona 15, y el Centro Piace Bantrab, ubicado en la avenida Reforma 7-08 de la zona 9. Cada persona tiene derecho a comprar un máximo de tres entradas por partido, medida implementada para que más aficionados tengan la oportunidad de asistir a los compromisos cruciales de la Bicolor.
Personas acamparon hasta dos días para adquirir boletos
Desde el pasado fin de semana, decenas de aficionados comenzaron a hacer fila e incluso a acampar en las inmediaciones de los puntos de venta para asegurar sus boletos. Las imágenes de familias enteras y grupos de amigos con banderas, camisetas y cánticos reflejan la enorme expectativa que se vive en el país. La pasión por el fútbol guatemalteco se ha hecho sentir con fuerza, alimentada por la ilusión de ver a la Selección alcanzar la meta más grande de su historia deportiva.
Los precios establecidos por la FFG son de Q500 para la localidad General, Q1,200 para Preferencia y Q1,700 para Tribuna. A pesar del costo, la respuesta del público ha sido inmediata, con largas filas desde tempranas horas de la mañana.
Los próximos partidos ante Panamá y Surinam no solo definirán el rumbo del combinado nacional en el camino al Mundial, sino que también se perfilan como los encuentros más emocionantes y esperanzadores en la historia reciente del fútbol guatemalteco.