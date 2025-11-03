Largas filas para conseguir boletos para ver a Guatemala

El fervor por la Selección Nacional de Guatemala se ha desbordado en la capital. Desde el pasado sábado, el centro de negocios de Bantrab en la zona 9 se convirtió en un auténtico punto de encuentro futbolero, donde decenas de aficionados comenzaron a formar filas con la ilusión de obtener boletos para los próximos partidos de las Eliminatorias Mundialistas ante Panamá y Surinam. La pasión y la esperanza por ver a la "Bicolor" en un Mundial mayor se sienten en cada rincón del lugar.
Los boletos estarán disponibles al público a partir de este martes 4 de noviembre en dos puntos oficiales: la agencia Bantrab de la zona 9 y la agencia ubicada frente a la Federación de Fútbol de Guatemala, en la zona 15 capitalina. Sin embargo, ha sido en la primera donde se concentra la mayor cantidad de fanáticos. Muchos han asegurado que su única intención es apoyar a la selección, negando rotundamente ser revendedores, un tema que ha generado debate luego de lo ocurrido en septiembre, cuando miles de aficionados se quedaron sin entradas para el duelo contra El Salvador.
Fervor por la Selección de Guatemala
Entre los casos más llamativos destaca el de Pauly, un aficionado que viajó desde Chicacao, Suchitepéquez, y que se ha vuelto una figura peculiar entre la multitud. Con una máscara pintada con los colores azul y blanco, símbolo de su identidad futbolera, asegura que lleva haciendo cola desde el sábado.
El ambiente en las afueras del centro de negocios es una mezcla de entusiasmo, sacrificio y esperanza. Algunos seguidores incluso han decidido acampar en el lugar, instalando tiendas y llevando víveres para no perder su lugar en la fila. La venta permitirá únicamente tres boletos por persona, una medida que busca garantizar la equidad en el acceso a las entradas. El sentimiento es unánime: los guatemaltecos creen que esta vez sí es posible. A solo dos victorias de hacer historia, el país entero se une bajo un mismo sueño: ver a la "Azul y Blanco" en un Mundial por primera vez.