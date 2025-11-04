 Luis Díaz da triunfo al Bayern Múnich sobre PSG
Deportes

PSG 1-2 Bayern: Luis Díaz con doblete, expulsión y lesión a Achraf Hakimi

En tanto, el entrenador del Bayern de Múnich deseó una pronta recuperación al marroquí Achraf Hakimi, que abandonó el terreno de juego lesionado por una entrada de Luis Diaz.

Compartir:
Lesión de Acharaf Hakimi tras fuerte entrada de Luis Díaz.
Lesión de Acharaf Hakimi tras fuerte entrada de Luis Díaz. / FOTO: EFE

El idilio del París Saint-Germain con la Liga de Campeones acabó con la visita del Bayern de Múnich, su bestia negra, que bajó a tierra al equipo de Luis Enrique y elevó hasta 16 su racha de triunfos consecutivos en un magnífico inicio de curso de los de Vincent Kompany, que dominaron el primer tiempo con dos tantos de Luis Díaz y resistieron en el segundo tras la expulsión del colombiano.

Cara y cruz para el jugador procedente del Liverpool, inspirado de cara al gol, pero que dejó a su equipo desamparado cuando en el descuento del primer tiempo vio la roja por una entrada durísima a Achraf Hakimi, obligado a abandonar el terreno.

El duelo prometía ser un choque por todo lo alto, dos equipos con un estilo muy similar, el mejor de la campaña pasada contra el mejor de lo que va de esta.

Los alemanes se mostraron muy superiores en igualdad numérica, dignos representantes de la racha que lucen, y se mostraron intratables en estadio en el que desde 2025 nadie les había tutedado. La última derrota la sufrieron en octavos de final a manos de un Liverpool que, también entonces, paseaba su buena cara por Europa, pero los franceses fueron mejores y lo demostraron remontando en la vuelta.

Todo adverso para Luis Enrique

Es cierto que el PSG este año no carbura tan bien en la liga francesa, da signos de agotamiento en el campeonato doméstico, pero nada de eso se había traspasado a Europa, donde mantenía la misma intensidad que el año pasado le condujo a levantar la copa.

Fueron dos goles, pero pudieron ser más, porque Serge Gnabry estrelló un disparo en el palo y Kimmich marró un claro cara a cara con el meta local.

Todo le era adverso al equipo de Luis Enrique, que presenció desde la grada -por decisión propia, una costumbre que tiene este año- un primer tiempo gris, en el que se vio superado desde el minuto 4 cuando Luis Díaz abrió el marcador y vio como el VAR anulaba un tanto a Ousmane Dembélé en el 22, tres antes de resentirse de la lesión que le hizo perderse la primera parte del curso y abandonar el campo.

El Balón de Oro, Ousmane Dembélé, estaba cogido con pinzas y el propio técnico había avisado que no carburaba para 90 minutos, pero ni en los peores pronósticos se pensaba que la estrella de la pasada campaña duraría tan poco en el terreno.

*Información EFE.

En Portada

Congreso elige a la junta directiva 2026-2027t
Nacionales

Congreso elige a la junta directiva 2026-2027

04:20 PM, Nov 04
Selección Nacional: Se agotan las primeras localidades del estadio El Trébol t
Deportes

Selección Nacional: Se agotan las primeras localidades del estadio El Trébol

04:37 PM, Nov 04
Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid t
Programa

Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid

03:56 PM, Nov 04
Jingle Night: Alejandro Vidal, Paola Chuc y otros famosos se unen en un show navideñot
Farándula

Jingle Night: Alejandro Vidal, Paola Chuc y otros famosos se unen en un show navideño

03:31 PM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos