Marvin Ávila habla de su traspaso al Sao Paulo de Brasil

El joven futbolista guatemalteco Marvin Ávila Jr. se encuentra viviendo un momento histórico en su carrera y en el fútbol nacional, luego de que Antigua GFC confirmara su venta al Sao Paulo de Brasil. El anuncio, realizado la tarde del lunes, representa una transferencia sin precedentes que abre nuevas puertas para los jugadores guatemaltecos en el extranjero. Ávila, considerado una de las promesas más destacadas del balompié chapín, continuará su formación en el equipo colonial hasta cumplir la mayoría de edad, momento en el que se incorporará oficialmente al club brasileño.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes, Marvin Ávila expresó su emoción y gratitud por esta gran oportunidad que marcará su futuro profesional. "Muy feliz y contento que a mi corta edad he logrado muchas cosas. Gracias a mi madre, que siempre estuvo allí desde mis inicios, si yo estoy bien ella estará mejor. Agradecerle al club Antigua por formarme, por hacerme un jugador profesional, solo me queda representar a Guatemala y a mi familia en Brasil", manifestó el joven delantero, visiblemente emocionado por este nuevo reto.
Lo que viene para Marvin Ávila Jr.
Aunque no se reveló el monto de la transferencia, Antigua GFC confirmó que la venta es definitiva, lo que convierte a Ávila en uno de los pocos futbolistas guatemaltecos en ser adquiridos directamente por un club de la magnitud del Sao Paulo FC. El jugador, sin embargo, no se unirá de inmediato al conjunto paulista, ya que su incorporación está prevista para el 17 de marzo de 2026, fecha en la que alcanzará la mayoría de edad. Hasta entonces, seguirá defendiendo los colores de Antigua en la Liga Nacional.
En la misma conferencia, Ávila aprovechó para agradecer a todos los que han formado parte de su desarrollo como futbolista. "Mi familia está muy orgullosa de mí, le mando un saludo a mi familia en Izabal, su campeón está triunfando. Agradecerle al profe Tapia, al profe Juan y a todos los técnicos que he tenido, por formarme y tenerme paciencia. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club y para Juancho García, que ha sido parte de este proceso", añadió el joven atacante. Con humildad y madurez, Marvin Ávila Jr. se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera, llevando consigo la ilusión de todo un país que celebra su salto al fútbol internacional.