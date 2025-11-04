 Se agotan boletos para observar a la Selección Nacional
Deportes

Selección Nacional: Se agotan las primeras localidades del estadio El Trébol

De acuerdo a la información de la Federación de Futbol de Guatemala, únicamente quedan boletos para la preferencia.

Se agotan entradas de general norte y tribuna para ver a Selección Nacional
FOTO: Alex Meoño

A eso de las 15:00 horas de este martes 4 de noviembre, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer por sus redes sociales que se agotó la boletería de dos localidades del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Tan solo ocho horas después de que se abriera de forma oficial a la venta de boletos para los partidos eliminatorios que sostendrá la Selección de Guatemala ante Panamá el 13 y ante Surinam el 18 de noviembre, la Federación informó que las localidades de general norte y tribuna están agotadas.

En ese sentido, se informa que la única localidad disponible en las siguientes horas a la afición chapina es la de preferencia, la cual tiene un costo de Q.1,200. Para obtener esos boletos, la Federación explica que las agencias Bantrab, donde se venden los boletos estarán abiertas hasta las 19:00 horas de este martes 4 de noviembre.

De no agostarse en las siguientes horas, dichas localidades estarán disponibles a las primeras horas de este miércoles 5 de noviembre en Centro de Negocios Vista Hermosa, bulevar Vista Hermosa, colonia El Maestro de zona 15; y, Centro PIACE, avenida Reforma7-08 de la zona 9.

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

Alan Ibáñez, de Canalitos, zona 24, fue el primero en comprar su boleto. “Nos adelantamos esta vez; no queríamos quedarnos fuera como la última vez”, comentó tras salir de la agencia bancaria.

Recuerde estas recomendaciones si desea adquirir boletos para los duelos ante panameños y surinameses:

  • Es indispensable presentar su Documento Personal de Identificación (DPI)  
  • Cada persona podrá adquirir un máximo de tres entradas
  • Tener presente la dirección de su correo electrónico
  • Validar previamente el límite de su tarjeta de crédito o débito
  • No se podrá apartar lugares por respeto al resto de aficionados  
  • Se entregarán brazaletes para mantener el orden de la compra
  • En los centros de negocios se contará con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), seguridad privada y elementos de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra)
  • Los centros de negocios no contarán con parqueo
  • Sigue las instrucciones del personal de orden y control

Una venta de boletos ordenada 

Este martes 4 de noviembre a las 7 de la mañana se dio inicio a la venta de boletos para los dos últimos partidos que sostendrá la Selección Nacional de Guatemala en la eliminatoria de la Concacaf con destino a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La misma se dio de forma ordenada, luego que afuera de las instalaciones pernoctaran las personas desde el pasado viernes. A los que hacían fila se les registró en un listado previo y se le brindó números y brazaletes para mantener un orden y respetar los espacios que éstos habían ocupado en fila.

De momento, y de acuerdo con imágenes de la venta de boletos, las personas han quedado satisfechas por la forma en cómo se dio este proceso para los dos últimos partidos de selección, situación que contrastó con aquella famosa venta electrónica para el partido Guatemala-El Salvador.

Inicia la venta de boletos para los partidos de Guatemala ante Panamá y Surinam

Desde el sábado, aficionados guatemaltecos acampan en los puntos de venta para conseguir boletos y no perderse los partidos ante Panamá y Surinam en el Estadio El Trébol.

