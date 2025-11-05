La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha anunciado la creación del Premio de la Paz, un nuevo galardón destinado a reconocer a aquellas personas o entidades que hayan protagonizado acciones "excepcionales y extraordinarias" en favor de la paz y la unión entre los pueblos. Este reconocimiento, bautizado como "Premio de la Paz de la FIFA - El fútbol une al mundo", busca destacar el poder del deporte más popular del planeta como instrumento de esperanza, entendimiento y solidaridad global.
Según informó la FIFA, el premio será entregado cada año y su primera edición se celebrará el próximo 5 de diciembre, durante el sorteo final del Mundial 2026 en Washington, Estados Unidos. El presidente del organismo, Gianni Infantino, será el encargado de otorgar el galardón, que pretende consolidarse como un símbolo de gratitud hacia quienes usan el fútbol como vehículo para promover la armonía y el respeto entre las naciones.
FIFA anuncia la creación del 'Premio de la Paz'
En su comunicado oficial, la FIFA subrayó que las personas con un "inquebrantable compromiso" con la paz merecen un reconocimiento especial. De esta manera, la entidad reafirma su convicción de que el fútbol trasciende las fronteras deportivas y puede servir como una herramienta de cambio social y de reconciliación en contextos de conflicto o división.
Infantino expresó que "en un mundo cada vez más agitado y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz". Añadió además que el fútbol, por su capacidad de unir culturas y generaciones, representa un símbolo de esperanza para el futuro. Con esta iniciativa, la FIFA da un paso significativo hacia la promoción de valores universales, recordando que el verdadero espíritu del deporte va más allá de la competencia: reside en la unión, el respeto y la convivencia pacífica.