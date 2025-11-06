 Panamá convoca a 25 jugadores para duelos ante Guatemala
Deportes

Panamá convoca a 25 jugadores para duelos ante Guatemala y El Salvador

La mayor novedad en el llamado de Thomas Christiansen es Alberto Quintero, quien fue convocado por última vez con Panamá en marzo de 2024.

Thomas Christiansen, entrenador de la selección mayor de Panamá, convocó a 25 jugadores
Thomas Christiansen, entrenador de la selección mayor de Panamá, convocó a 25 jugadores / FOTO: Fepafut

Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, definió la lista de convocados para la recta final de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Guatemala y El Salvador.

Este jueves 6 de noviembre, Christiansen entregó un listado de 25 jugadores para buscar la ansiada clasificación mundialista en los dos últimos partidos por la fecha FIFA del mes de noviembre.

Del listado, resalta el regreso a la convocatoria del experimentado mediocampista Alberto Quintero, del Plaza Amador, de la Liga Panameña de Futbol.

Para Quintero, de 37 años y 138 partidos jugados con Panamá, es su primer llamado a la Selección Nacional desde su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF en marzo del 2024.

Quintero disputó su último partido por eliminatorias mundialistas el pasado 31 de marzo del 2022 en la victoria de Panamá como local sobre Canadá por 1-0 en la última fecha del camino al Mundial de Qatar 2022.

También destaca en la lista el regreso de los futbolistas Edgardo Fariña y Carlos Harvey, ambos ausentes de los pasados partidos de eliminatorias en el mes de octubre por lesión.

Convocados de Panamá para duelo ante Guatemala y El Salvador - Fepafut

Tabla de posiciones

Panamá se prepara para disputar sus últimos dos partidos por el grupo A de la ronda final de las eliminatorias cuando el próximo jueves 13 de noviembre visite al seleccionado de Guatemala, en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, en Ciudad de Guatemala, y días después, reciba al onceno de El Salvador, el próximo martes 18 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

En estos momentos, la tabla de posiciones en el grupo A tiene a Surinam y Panamá, ambos igualados en el primer lugar con 6 puntos, pero con ventaja para el elenco surinamés por tener un gol anotado más que la escuadra panameña.

Más abajo en la tabla se encuentra Guatemala en el tercer lugar con 5 unidades, y en última posición está El Salvador con 3.

Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional

En las próximas horas se esperan los arribos de Arquímides Ordóñez, Rubio Rubin y Nicholas Hagen.

