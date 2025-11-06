 Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional
Deportes

Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional

En las próximas horas se esperan los arribos de Arquímides Ordóñez, Rubio Rubin y Nicholas Hagen.

Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional de Guatemala
Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG

En las últimas horas, los jugadores legionarios de la Selección Nacional de Guatemala han arribado al país para unirse a los trabajos que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, mismos que se realizan en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), ubicado en la zona 15 capital.

Aaron Herrera, el defensor del D. C. United de la Major League Soccer (MLS) ha sido el reciente futbolista que llegó al país y que este jueves 6 de noviembre ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico de la "Bicolor".

En primero en incorporarse al grupo de los 18 jugadores de la liga local fue Matthew Evans de Los Angeles F. C. II, luego se sumó Olger Escobar del C. F. Montréal, y el tercero en unirse a la "Azul y Blanco" fue Aaron Herrera, una de las piezas clave del armado de Tena en este camino eliminatorio mundialista.

En el caso de Aaron Herrera fue recibido por varios aficionados que estaban en el Aeropuerto Internacional La Aurora y quienes aprovecharon no solo el tiempo y espacio para pedirle una fotografía, sino hasta autógrafos.  

Se espera que en las siguientes horas vengan los otros tres futbolistas legionarios: Arquimides Ordóñez del Loudoun United F. C., Rubio Rubin del Charleston Battery y Nicholas Hagen del Columbus Crew.

Guatemala-Panamá, 13 de noviembre

La Selección Nacional de Guatemala se alista para encarar sus dos partidos más relevantes en la historia. El jueves 13 de noviembre ante Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde un triunfo de los chapines los dejaría a un triunfo de clasificarse a su primera Copa del Mundo de la FIFA.

Aunque el dato que perturba a la Selección es que desde hace casi 21 años no se le puede ganar un partido oficial a su similar de Panamá.

Luis Fernando Tena llamó para este partido a Salvador Estrada, quien sustituye a Nicolás Samayoa, quien estará inhabilitado para el próximo jueves por acumulación de tarjetas amarillas. 

Se retoma la venta de entradas para los partidos de Guatemala ante Surinam y Panamá

Las entradas que aún quedan disponibles para los partidos de Guatemala solo pueden adquirirse en línea, tras la suspensión de la venta física.

