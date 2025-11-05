Retoman la venta de entradas para los partidos de Guatemala

Tras los incidentes registrados recientemente en una agencia bancaria de la zona 9 capitalina, donde cientos de aficionados se aglomeraron para adquirir boletos para los partidos de Guatemala ante Panamá y Surinam, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG) decidió suspender la venta física de entradas. Esta medida se tomó con el fin de evitar nuevos inconvenientes y garantizar la seguridad de los aficionados, además de asegurar un proceso de compra más ordenado y transparente.
Ante esta situación, la FFG anunció que las entradas restantes estarán disponibles exclusivamente en línea, a través de la plataforma ticketshowgt.com, tal como se había anticipado semanas atrás en una conferencia de prensa. Con esta decisión, la Federación busca modernizar el sistema de distribución de boletos, priorizando la comodidad de los aficionados y reduciendo los riesgos asociados con las ventas presenciales.
Pocos boletos para los partidos de Guatemala ante Panamá y Surinam
Es importante destacar que las localidades de general norte y tribuna ya se encuentran totalmente agotadas. Actualmente, solo quedan disponibles los boletos de preferencia, con un costo de Q1,200, los cuales se espera se agoten en las próximas horas debido a la alta demanda. La expectativa por ver a la Selección Nacional en acción continúa creciendo, lo que refleja el entusiasmo de los guatemaltecos por acompañar al combinado azul y blanco en estos importantes compromisos internacionales.
Finalmente, la FFG emitió un comunicado en el que recordó a los aficionados que el sistema de venta en línea cuenta con medidas de control para evitar compras duplicadas. "¡Toma nota! El sistema automáticamente reconocerá y no permitirá la compra con un DPI, correo electrónico o tarjeta que ya haya sido utilizada. Te recomendamos no intentar hacerlo, ya que será en vano", puntualizó la Federación. Con ello, se busca garantizar un proceso justo y transparente para todos los seguidores de la selección nacional.