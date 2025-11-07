 Convocados de Argentina para amistoso ante Angola
Deportes

Lionel Messi llamado para el último amistoso del año de Argentina

La selección argentina de futbol jugará su último partido amistoso del 2025 ante Angola en Luanda.

Lionel Messi estará con Argentina para el último amistoso del añoi
FOTO: EFE

La selección de Argentina comunicó la lista de jugadores convocados para disputar el próximo viernes ante Angola el último amistoso de 2025, con la presencia de Lionel Messi y Julián Álvarez y con dos jugadores que no habían sido citados hasta ahora por el entrenador Lionel Scaloni.

Tras cerrar en septiembre como líder una destacada participación en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 y derrotar en octubre a Venezuela y Puerto Rico en partidos amistosos en Estados Unidos, Argentina continúa su puesta a punto para la competición del año próximo y tendrá el próximo 14 de noviembre el último duelo de 2025.

Para el encuentro, que se disputará en la ciudad angoleña de Luanda, Scaloni apeló a la misma base de jugadores que disputó las eliminatorias mientras sigue probando nombres nuevos con vistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

En esta ocasión, Joaquín Panichelli, delantero que se luce en el Estrasburgo francés, y Gianluca Prestianni, atacante del Benfica portugués que brilló con la celeste y blanca en el Mundial sub-20 disputado el mes pasado en Chile, son las caras nuevas en el plantel del seleccionado que tendrá a Lionel Messi como capitán.

Lionel Messi considera que el Mundial 2026 será algo extraordinario

Las declaraciones de uno de los mejores del mundo se dieron en el foro American Business Forum (ABF), que reúne a líderes políticos, empresariales y deportistas en Miami.

Las ausencias de selección de Argentina 

Las ausencias más notables son las del portero Emiliano Martínez, para darle descanso, y Franco Mastantuono, atacante del Real Madrid que no fue incluido por lesión. Tampoco fueron incluidos los jugadores que se desempeñan en el futbol argentino, como Leandro Paredes, de Boca Juniors, y Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, del River Plate.

La decisión fue anunciada este jueves por el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, que explicó que esto se debió a la importancia de los duelos de los próximos días en la recta final del Torneo Clausura.

Quienes sí estarán en el equipo son el volante Nicolás Paz (Como 1907) y el delantero José Manuel López (Palmeiras), que ya había sido incluidos en las últimas convocatorias, y el zaguero Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, que regresó a la Albiceleste en los amistosos de octubre tras varios meses de ausencia.

De cara al duelo ante Angola, la selección de Argentina se reunirá en España el 10 de noviembre para comenzar los entrenamientos y volará rumbo a Luanda el día 13.  

Lionel Scaloni y su convocatoria para amistoso de noviembre - @argentina

*Información EFE.

