 Piden iniciar denuncia por estadio Doroteo Guamuch Flores
Deportes

Diputado pide a Contraloría que inicie demanda por caso estadio Doroteo Guamuch Flores

El congresista Orlando Blanco visitó el estadio Nacional a un mes de que se cumplan los plazos para entregar las obras de remodelación.

Los trabajos de remodelación del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores llevan un atraso
Los trabajos de remodelación del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores llevan un atraso / FOTO: Omar Solís

A falta de un mes para que finalice el plazo de entrega de los trabajos de remodelación de la pista de atletismo e instalación de una gramilla híbrida en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, los cuales llevan un atraso, este día representantes de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, Contraloría General de Cuentas (CGC), Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y la empresa Bremar realizaron otra visita de trabajo en la instalación deportiva ubicada en zona 5 capital.

"Hemos visto que hay contantes atrasos y la fecha de entrega sigue siendo la misma (7 de diciembre). Hemos pedido que nos hagan saber si van a terminar o no, y no hemos tenido una respuesta, el plazo vence el 10 de noviembre", dijo uno de los representantes de CDAG.  

Otro representante señaló: "Nosotros como CDAG estamos velando los intereses de CDAG, que se cumplan tiempos, calidades y especificaciones, si en caso eso no llegara a suceder, la ley estipula que camino a seguir en cuanto a sanciones multas".

Piden denunciar a involucrados 

En ese sentido, el diputado Orlando Blanco aseveró: "Esto a como va, podría estar parado uno o dos años más. Hay responsabilidades porque la unidad ejecutora son ustedes (CDAG), porque los que decidieron darle el contrato a Bremar fueron ustedes, pero esto tendrá consecuencias legales".

Asimismo, el congresista Orlando Blanco, pidió a la Contraloría General de Cuentas entable una denuncia contra los responsables de los atrasos en los trabajos de remodelación del estadio Nacional.

En ese sentido, Mario Monterroso, representante de la Contraloría General de Cuentas orientó: "Se van a tomar las acciones legales como corresponden. Aquí el primer delito sería incumplimiento de deberes, y sobre todo la CDAG que no ha tenido una adecuada supervisión". Añadió que otros delitos podrían ser daños y perjuicios.

Monterroso declaró después de la visita al estadio Nacional: "La Contraloría sí efectuará las acciones legales correspondientes cuando termine el plazo contractual (entre empresa y CDAG)".

Además, Mario Monterroso explicó que ellos quedan a la espera si la CDAG emitirá o no prórroga,  si sancionará como establece la ley. 

Respecto a una posible prórroga, el diputado Jairo Flores aseveró: "Una prórroga sería una bofetada al dinero y recursos del pueblo de Guatemala". 

