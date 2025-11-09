Andrea Álvarez vuelve a anotar con el Sevilla Femenino

La futbolista guatemalteca Andrea Álvarez atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera en el Sevilla Femenino. La delantera chapina volvió a ser protagonista este fin de semana al marcar el primer tanto en la victoria 0-2 sobre el Granada, durante la visita del conjunto sevillista a territorio andaluz. Su gol, un impecable remate de cabeza, encarriló el triunfo y confirmó su excelente estado de forma, el cual viene mostrando desde el inicio de la temporada.
Este nuevo tanto llega apenas unos días después de su heroica actuación a mitad de semana en la Copa de la Reina. En esa ocasión, Álvarez anotó el gol decisivo al minuto 90+7 ante el Oviedo, dándole al Sevilla la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Esta capacidad para aparecer en momentos clave empieza a convertirse en una de sus señas de identidad, consolidándola como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo.
El gran momento que vive Andrea Álvarez
Con el gol marcado ante el Granada, Andrea Álvarez suma ya cuatro anotaciones en la presente campaña: tres en la Liga F y una en la Copa de la Reina. Su impacto es innegable y la atacante se ha ganado la titularidad a base de rendimiento, entrega y eficacia. Cada partido destaca por su movilidad, su agresividad al espacio y su instinto goleador, cualidades que han enamorado a la afición sevillista y que la posicionan como una de las revelaciones del campeonato español.
Es importante recordar que el Sevilla es el tercer club de Álvarez en el fútbol español. Su aventura en el país ibérico inició con el Zaragoza CFF, donde mostró su talento y capacidad para adaptarse a un fútbol más exigente. Luego dio el salto al Éibar, entidad con la que logró un histórico ascenso y en la que permaneció dos temporadas. Desde su llegada al Sevilla a mediados de esta campaña, "La Joya" ha demostrado que está lista para competir al más alto nivel, respondiendo con goles y actuaciones que confirman su proyección internacional.