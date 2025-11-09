El Inter Miami clasifica a la siguiente fase de los playoffs

El Inter Miami firmó una de sus actuaciones más contundentes de la temporada al derrotar 4-0 al Nashville, en una noche donde Lionel Messi volvió a demostrar su jerarquía con un doblete que encaminó la clasificación del club a la siguiente fase de los playoffs. A pesar de la ausencia de Luis Suárez, sancionado por la MLS tras una acción polémica en el partido anterior, las Garzas encontraron en su capitán y en el argentino Tadeo Allende la fórmula para resolver un encuentro clave. Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Gerardo Martino mostró superioridad y eficacia, marchándose al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a los dos tantos del astro rosarino.
La segunda mitad presentó un escenario distinto, con un Nashville más agresivo y decidido a recortar distancias. El conjunto visitante incluso celebró momentáneamente un gol que luego fue anulado por una falta previa, y tuvo oportunidades claras por medio de Sam Surridge y Walker Zimmerman, aunque sin éxito. Inter Miami resistió el empuje rival y, con espacios más amplios al contragolpe, volvió a imponer su ritmo. Messi siguió siendo protagonista en la generación de peligro, guiando las transiciones ofensivas y distribuyendo juego con la precisión que lo caracteriza.
Lo que viene para el Inter Miami
El cierre del partido quedó en manos de Tadeo Allende, quien aprovechó el desgaste del rival para sentenciar la goleada. Primero hizo el 3-0 con un remate sencillo tras una gran acción de Jordi Alba —quien además celebró su partido número 100 con el club— y, apenas tres minutos más tarde, definió con categoría un contragolpe para marcar el 4-0 final. Cada ataque de Inter Miami encontró una defensa desordenada, y el equipo local supo capitalizar cada espacio con inteligencia y calma.
Con este triunfo histórico, el Inter Miami aseguró por primera vez en su historia su presencia en la segunda fase de los playoffs, un logro que refleja la evolución del proyecto desde la llegada de Messi y sus compañeros de jerarquía internacional. Ahora, el equipo se prepara para un exigente duelo a partido único contra el FC Cincinnati, rival que ya logró imponerse en la fase regular. Sin embargo, el gran estado de forma del cuadro rosado y el creciente impacto de sus figuras hacen pensar en un cierre de temporada lleno de expectativa y emoción para la afición.