Ana Lucía Martínez enfrentará a Tigres en semifinales

Tras la histórica goleada 0-5 ante Pachuca, Cruz Azul Femenil afronta con ilusión y determinación las semifinales de la Liga MX. El equipo cementero vivió una noche inolvidable en la Bella Airosa, impulsado por la brillante actuación de la guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien firmó dos asistencias y un gol para sellar una clasificación que quedará en la memoria de la afición celeste. Con ese impulso anímico, el conjunto dirigido por Óscar Fernández ya prepara el siguiente desafío.
El rival en semifinales será Tigres, uno de los clubes más dominantes en la historia reciente del fútbol mexicano femenino. La ida se disputará en la Ciudad Deportiva del Cruz Azul, donde las celestes buscarán aprovechar el apoyo de su gente para encarar con ventaja la serie. La vuelta, por su parte, se llevará a cabo en el estadio Universitario de la UANL, un escenario exigente que suele pesar a favor del conjunto felino. Las fechas y horarios serán confirmados en los próximos días, aunque la expectativa ya comienza a crecer.
Ana Lucía Martínez va por su tercer título en México
Para Ana Lucía Martínez, esta eliminatoria representa una nueva oportunidad de afianzar su legado en el balompié mexicano. La atacante busca su tercer título en la Liga MX Femenil, tras haber conquistado dos campeonatos durante su etapa con Monterrey. En caso de lograr la hazaña con Cruz Azul, sería un logro histórico, ya que significaría el primer título femenil en la historia del club, un motivo adicional de motivación para la delantera y sus compañeras.
Consciente del momento que vive el equipo, Martínez compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales: "¡Les prometo que no es casualidad! Locura de equipo, seguimos juntas. Gracias por todas sus muestras de apoyo". Sus palabras reflejan la unión y confianza que se respira en el vestuario cementero, un grupo que llega inspirado y decidido a continuar haciendo historia en la Liga MX Femenil.