Ana Lucía Martínez guía al Cruz Azul a las semifinales

El Cruz Azul Femenino escribió una página inolvidable en su historia al clasificarse, por primera vez, a las semifinales del fútbol femenino en México. El contundente 5-0 sobre el Pachuca, vigente campeón del torneo, selló un global de 6-2 que desató la euforia celeste y confirmó el excelente momento del equipo. En medio de una actuación colectiva destacada, la guatemalteca Ana Lucía Martínez brilló con luz propia y se convirtió en la protagonista indiscutible de la noche.
La delantera chapina abrió el marcador alrededor del minuto 40, tras una extraordinaria carrera en la que dejó atrás a dos defensoras y definió con precisión. Su influencia en el juego no terminó ahí: también asistió los goles tercero y cuarto de las cementeras, demostrando su visión, velocidad y capacidad para desequilibrar. Con un gol y dos asistencias, Martínez se erigió como el motor del equipo y pieza clave para alcanzar la histórica clasificación.
Ana Lucía Martínez va por su tercer título en México
Gracias a su desempeño sobresaliente, Ana Lucía Martínez fue reconocida como la Jugadora del Partido, un reconocimiento totalmente merecido por el impacto que tuvo en cada sector del campo. Su actuación no solo impulsó al Cruz Azul a las semifinales, sino que confirmó su importancia dentro del plantel, donde ha encontrado continuidad, confianza y un rol protagónico desde su llegada.
De avanzar a una eventual final, Martínez tendría la oportunidad de pelear por su tercer título en el fútbol mexicano. La guatemalteca ya sabe lo que es levantar trofeos, pues conquistó un bicampeonato con las Rayadas de Monterrey antes de salir a mediados de este año en busca de más minutos. Su llegada a Cruz Azul no pudo ser más acertada: ha respondido con talento, entrega y resultados, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del torneo.