Última convocatoria de Guatemala en eliminatoria_

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) hizo público esta tarde el listado definitivo de 26 jugadores que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de llevar a la Selección Nacional de Guatemala a su primera Copa del Mundo. Esta nómina representa la última y más crucial apuesta del cuerpo técnico encabezado por el mexicano Luis Fernando Tena de cara a la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a 2026.
El camino a la gloria se reduce ahora a dos duelos de alta tensión. Guatemala se enfrentará a Panamá y a Surinam este jueves 13 y martes 18 de noviembre, respectivamente en el estadio El Trébol. Son partidos decisivos, donde solo un vencedor obtendrá el anhelado boleto para participar en el torneo más grande del futbol global.
La expectativa nacional es inmensa, y cada uno de los convocados sabe que no se trata de un partido más, sino de una cita con la inmortalidad deportiva.
Los convocados
La lista combina la experiencia de veteranos consagrados, que han cargado con el peso de la selección por años, con el entusiasmo y la frescura de una generación joven que ha demostrado su valía en el campo internacional.
La concentración y el entrenamiento de los próximos días serán vitales para pulir los detalles tácticos y, sobre todo, para blindar la mentalidad de un grupo que está a la puerta de escribir sus nombres en letras de oro.
Este es, sin duda, el momento más histórico del futbol guatemalteco en décadas. Los 26 elegidos no solo representan a una nación, sino que tienen la oportunidad de saldar una deuda histórica y regalarle a la afición el logro deportivo más grande jamás alcanzado.
- Porteros: Nicholas Hagen, Kenderson Navarro y Luis Morán
- Defensores: Nicolás Samayoa, José Ardón, José Pinto, Carlos Estrada, Diego Santis, Aaron Herrera y Carlos Aguilar y José Morales
- Medios: Oscar Castellanos, Jonathan Franco, José Rosales, Rodrigo Saravia, Stheven Robles, Kevin Ramírez, Olger Escobar, Pedro Altán, Antonio López y Mathew Evans
- Delanteros: Rudy Muñoz, Óscar Santis, Rubio Rubín, Darwin Lom y Arquímides Ordoñez.