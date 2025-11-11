 Xelajú anuncia precios para la final de Copa Centroamericana
Deportes

Xelajú anuncia precios para la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025

El club altense reveló los costos y puntos de venta para el duelo decisivo frente a Alajuelense, que se jugará en el Cementos Progreso.

Compartir:
Afición de Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso - Xelajú MC
Afición de Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso / FOTO: Xelajú MC

Xelajú MC confirmó a través de sus redes sociales los precios oficiales para la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, un encuentro histórico que disputará ante la Liga Deportiva Alajuelense. El duelo se celebrará en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, escenario elegido ya que cabe resaltar que el Mario Camposeco no está habilitado por Concacaf para recibir partidos de carácter internacional.

La directiva altense anunció que los boletos estarán disponibles en cuatro localidades: General por Q250, Preferencia por Q350, Tribuna —tanto para aficionados locales como visitantes— por Q400 y Palco (platea) por Q800. La venta se realizará los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre en las taquillas del Estadio Mario Camposeco, en la ciudad de Quetzaltenango. Se prevé una alta demanda, ya que los seguidores quetzaltecos no quieren perderse la oportunidad de apoyar a su club en este momento tan trascendental.

Xelajú en busca de su primer título internacional

El calendario oficial de la final establece que el partido de ida se jugará el miércoles 26 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense buscará aprovechar su condición de local.

La vuelta está programada para el miércoles 3 de diciembre, también a las 20:00 horas, cuando Xelajú intentará cerrar la serie ante su afición en el Cementos Progreso. Ambos duelos prometen gran intensidad y un ambiente vibrante.

El campeón de esta edición de la Copa Centroamericana no solo levantará el título regional, sino que también obtendrá un valioso premio deportivo: un lugar asegurado en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Con tanto en juego, la serie entre Xelajú y Alajuelense se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años en la región.

Foto embed
Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense disputarán las finales de Copa Centroamericana 2025 - EFE

En Portada

Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantest
Nacionales

Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantes

09:00 AM, Nov 11
Cristiano Ronaldo confirma que el próximo Mundial será su últimot
Deportes

Cristiano Ronaldo confirma que el próximo Mundial será su último

08:46 AM, Nov 11
Ataque armado deja un muerto en San Miguel Petapat
Nacionales

Ataque armado deja un muerto en San Miguel Petapa

08:47 AM, Nov 11
Pasajera de motocicleta sorprende a conductores en plena zona 9 y el video se vuelve viralt
Nacionales

Pasajera de motocicleta sorprende a conductores en plena zona 9 y el video se vuelve viral

08:13 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos