Xelajú anuncia precios para la final de Copa Centroamericana

Xelajú MC confirmó a través de sus redes sociales los precios oficiales para la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, un encuentro histórico que disputará ante la Liga Deportiva Alajuelense. El duelo se celebrará en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, escenario elegido ya que cabe resaltar que el Mario Camposeco no está habilitado por Concacaf para recibir partidos de carácter internacional.
La directiva altense anunció que los boletos estarán disponibles en cuatro localidades: General por Q250, Preferencia por Q350, Tribuna —tanto para aficionados locales como visitantes— por Q400 y Palco (platea) por Q800. La venta se realizará los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre en las taquillas del Estadio Mario Camposeco, en la ciudad de Quetzaltenango. Se prevé una alta demanda, ya que los seguidores quetzaltecos no quieren perderse la oportunidad de apoyar a su club en este momento tan trascendental.
Xelajú en busca de su primer título internacional
El calendario oficial de la final establece que el partido de ida se jugará el miércoles 26 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense buscará aprovechar su condición de local.
La vuelta está programada para el miércoles 3 de diciembre, también a las 20:00 horas, cuando Xelajú intentará cerrar la serie ante su afición en el Cementos Progreso. Ambos duelos prometen gran intensidad y un ambiente vibrante.
El campeón de esta edición de la Copa Centroamericana no solo levantará el título regional, sino que también obtendrá un valioso premio deportivo: un lugar asegurado en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Con tanto en juego, la serie entre Xelajú y Alajuelense se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años en la región.