 Villa pide un debate sin fanatismos entre Messi y Cristiano
David Villa pide un debate sin fanatismos entre Messi y Cristiano Ronaldo

El máximo goleador de la selección española participó en una entrevista con DjMariio y dejó una reflexión: "Se puede admirar a Messi sin atacar a Cristiano Ronaldo".

David Villa discute en un Clásico con Cristiano Ronaldo - Pere Puntí/Mundo Deportivo
David Villa discute en un Clásico con Cristiano Ronaldo / FOTO: Pere Puntí/Mundo Deportivo

El exdelantero español David Villa volvió a pronunciarse sobre uno de los debates más encendidos del fútbol moderno: la comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En una entrevista con el streamer DjMariio, el histórico goleador dejó una reflexión que ha sido muy bien recibida por los aficionados: "Me quedo con Messi, lo he dicho muchas veces. Aun así, me resulta agresivo y mal que porque alguien elija a Messi parece que está atacando a Cristiano, y no es así, cuando él es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte". Con estas palabras, Villa reafirmó su preferencia por el argentino, pero al mismo tiempo defendió la importancia de valorar a ambos futbolistas sin caer en rivalidades innecesarias.

El exjugador del FC Barcelona apeló a la madurez del debate futbolístico, subrayando que la admiración por un jugador no debería implicar desprecio hacia otro. En un entorno mediático y social donde las comparaciones entre Messi y Cristiano se han convertido en terreno de fanatismo, Villa optó por la sensatez: reconocer la grandeza de ambos. Su mensaje busca rescatar el respeto y la objetividad dentro del fútbol, recordando que el deporte se disfruta más cuando se valora el talento sin etiquetas ni enfrentamientos.

David Villa, leyenda del Barça y de España

David Villa sabe de lo que habla. Fue compañero de Messi en el Barcelona, donde conquistó títulos de enorme prestigio, incluyendo una Liga de Campeones de la UEFA (2010-11), dos Ligas españolas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, es uno de los futbolistas más destacados en la historia de la Selección de España: disputó 98 partidos y anotó 59 goles, siendo hasta hoy el máximo goleador histórico de "La Roja". Con la selección nacional ganó la Eurocopa 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010, torneos en los que tuvo actuaciones determinantes.

Las palabras de Villa reflejan la visión de un futbolista que lo ha ganado todo y que entiende el valor del reconocimiento mutuo. En lugar de alimentar la eterna comparación entre Messi y Cristiano, su postura promueve un debate sano, donde la admiración y el respeto prevalecen sobre la división. Al final, su mensaje es claro: disfrutar del talento de dos leyendas que marcaron una era irrepetible en el fútbol mundial debería ser motivo de orgullo, no de confrontación.

David Villa, máximo goleador de la Selección de España - Archivo

