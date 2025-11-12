 Jean Pierre Brol nominado al "Atleta del Año" de la ISSF
Deportes

Jean Pierre Brol nominado al "Atleta del Año" de la ISSF

Las votaciones para elegir al "Atleta del Año" de la ISSF ya están abiertas. Los guatemaltecos pueden apoyar a Jean Pierre Brol ingresando al sitio web oficial y emitiendo su voto.

Compartir:
Jean Pierre Brol fue medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025 - COG
Jean Pierre Brol fue medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: COG

El tirador guatemalteco Jean Pierre Brol, orgullo del deporte nacional, ha sido nominado al prestigioso reconocimiento de "Atleta del Año" otorgado por la International Shooting Sport Federation (ISSF). Esta nominación llega después de un año productivo para el atleta quien participó en diversos eventos deportivos, y no se olvida que conquistó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, un logro que reafirma su lugar entre los mejores tiradores del mundo y consolida su trayectoria como una de las más destacadas del deporte guatemalteco.

La votación para elegir al ganador se encuentra abierta en el sitio web oficial de la ISSF. El proceso es sumamente sencillo: los interesados pueden ingresar, seleccionar a Jean Pierre Brol entre los cinco nominados y emitir su voto proporcionando únicamente una dirección de correo electrónico. De esta manera, los seguidores del deporte guatemalteco tienen la oportunidad de apoyar directamente a su representante en esta importante elección internacional.

Jean Pierre Brol necesita tu apoyo

Actualmente, Brol se encuentra en el último puesto de las votaciones, que son lideradas por el indio Zoravar Singh Sandhu. También figuran entre los nominados el indio Rudrankksh Balasaheb Patil, el español Manuel Murcia y el saudí Atallah Nidaa K. Alanazi. A pesar de la posición actual, la comunidad deportiva guatemalteca ha comenzado a movilizarse en redes sociales para invitar al público a votar y elevar el nombre del país en el panorama del tiro deportivo mundial.

Entre los grandes logros de Jean Pierre Brol en 2025 destaca la medalla de oro obtenida en los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, donde protagonizó un momento histórico junto a sus hermanos Hebert y Fernando, quienes compartieron con él el podio. Este hecho no solo demuestra la excelencia técnica y competitiva de los Brol, sino también el profundo vínculo familiar y la pasión por el tiro deportivo que los une. Sin duda, la nominación de Jean Pierre Brol al galardón de la ISSF es un reconocimiento merecido a una carrera marcada por la disciplina, el talento y el orgullo nacional.

Foto embed
Jean Pierre Brol con la medalla de bronce que conquistó en los Juegos Olímpicos de París 2024 - COG

En Portada

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargost
Nacionales

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargos

06:18 PM, Nov 11
Se oficializa última convocatoria de Guatemala en eliminatoriat
Deportes

Se oficializa última convocatoria de Guatemala en eliminatoria

06:26 PM, Nov 11
Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del juevest
Deportes

Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del jueves

09:08 PM, Nov 11
Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPSt
Nacionales

Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPS

07:06 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos