Jean Pierre Brol nominado al "Atleta del Año" de la ISSF

El tirador guatemalteco Jean Pierre Brol, orgullo del deporte nacional, ha sido nominado al prestigioso reconocimiento de "Atleta del Año" otorgado por la International Shooting Sport Federation (ISSF). Esta nominación llega después de un año productivo para el atleta quien participó en diversos eventos deportivos, y no se olvida que conquistó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, un logro que reafirma su lugar entre los mejores tiradores del mundo y consolida su trayectoria como una de las más destacadas del deporte guatemalteco.
La votación para elegir al ganador se encuentra abierta en el sitio web oficial de la ISSF. El proceso es sumamente sencillo: los interesados pueden ingresar, seleccionar a Jean Pierre Brol entre los cinco nominados y emitir su voto proporcionando únicamente una dirección de correo electrónico. De esta manera, los seguidores del deporte guatemalteco tienen la oportunidad de apoyar directamente a su representante en esta importante elección internacional.
Jean Pierre Brol necesita tu apoyo
Actualmente, Brol se encuentra en el último puesto de las votaciones, que son lideradas por el indio Zoravar Singh Sandhu. También figuran entre los nominados el indio Rudrankksh Balasaheb Patil, el español Manuel Murcia y el saudí Atallah Nidaa K. Alanazi. A pesar de la posición actual, la comunidad deportiva guatemalteca ha comenzado a movilizarse en redes sociales para invitar al público a votar y elevar el nombre del país en el panorama del tiro deportivo mundial.
Entre los grandes logros de Jean Pierre Brol en 2025 destaca la medalla de oro obtenida en los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, donde protagonizó un momento histórico junto a sus hermanos Hebert y Fernando, quienes compartieron con él el podio. Este hecho no solo demuestra la excelencia técnica y competitiva de los Brol, sino también el profundo vínculo familiar y la pasión por el tiro deportivo que los une. Sin duda, la nominación de Jean Pierre Brol al galardón de la ISSF es un reconocimiento merecido a una carrera marcada por la disciplina, el talento y el orgullo nacional.