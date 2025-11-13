 Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad
Deportes

Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad

Los panameños han alzado la voz y apuntan a elevarlo a la FIFA y Concacaf tras denunciar empujones y gritos racistas.

Compartir:
Así llegó la Selección de Panamá al Aeropuerto Internacional La Aurora
Así llegó la Selección de Panamá al Aeropuerto Internacional La Aurora / FOTO: Redes sociales y captura de video

La delegación de la Selección Nacional de Panamá arribó ayer a eso de las 16:00 horas al territorio guatemalteco para solventar este jueves 13 de noviembre el partido correspondiente a la quinta fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf (fase final) de cara al Mundial 2026.

Pero las primeras horas de los panameños en Guatemala no han sido las mejores de acuerdo a su entorno, entre ellos, la prensa que le acompaña.

Desde su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora, los panameños fueron recibidos por un grupo de aficionados nacionales con bengalas, humo y una pancarta con un mensaje insultante.  

Desde ahí, se mostró la primera molestia de la visita, que alegó hubo un empujón sobre el exguardameta panameño y ex de Municipal, Jaime Penedo. A esa denuncia, saltó en rumor por parte de los allegados a Panamá, que la Federación Panameña de Futbol (Fepafut) estaba analizando denunciar los hechos ante la FIFA y Concacaf por faltas a la garantía en temas de seguridad.

Posteriormente, también se denunció algún tema relacionado a su desplazamiento y obstáculos que encontraron en su camino, del Aeropuerto La Aurora hacia el hotel de concentración, el Grand Hotel Tikal Futura en zona 11 capital.

De momento, no hay oficialmente un pronunciamiento por parte de algún federativo o comunicado publicado en las cuentas oficiales de la Fepafut relacionado a esa intención de elevar el caso de su recibimiento a las altas autoridades de la región y del mundo.

Panamá, decepcionada

Asimismo, el periodista internacional y corresponsal de ESPN en Panamá, Juanxo Villaverde, reporteó en el canal líder mundial de deportes que, la dirigencia panameña estaría evaluando seriamente la contratación de seguridad privada mientras dure su estadía en territorio guatemalteco.

El mismo Villaverde detalló que tenían conocimiento que al momento de la llegada de los panameños al Aeropuerto Internacional La Aurora: "Una de las bengalas o bombas de humo que tenía la afición de Guatemala fue lanzada hacia donde iban pasando los jugadores de Panamá, y a uno de los jugadores, le impactó muy cerca del pie, y su zapatilla fue quemada; afortunadamente no tiene ningún problema físico, no llegó a más". 

Villaverde cita que a las autoridades deportivas de Panamá dicha situación vivida en las primeras horas en nuestro país los tienen decepcionados.

Además, recalca que hubo empujones hacia unos jugadores y gritos racistas.

En Portada

Así fue el banderazo de la afición para Selección Nacionalt
Deportes

Así fue el banderazo de la afición para Selección Nacional

07:18 AM, Nov 13
Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridadt
Deportes

Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad

07:06 AM, Nov 13
Dos personas mueren en accidente en Villa Canalest
Nacionales

Dos personas mueren en accidente en Villa Canales

07:14 AM, Nov 13
¡Escándalo! Miss Guatemala no forma parte de importante cena en el Miss Universot
Farándula

¡Escándalo! Miss Guatemala no forma parte de importante cena en el Miss Universo

08:49 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateEstados UnidosSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos