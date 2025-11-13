Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad

La delegación de la Selección Nacional de Panamá arribó ayer a eso de las 16:00 horas al territorio guatemalteco para solventar este jueves 13 de noviembre el partido correspondiente a la quinta fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf (fase final) de cara al Mundial 2026.
Pero las primeras horas de los panameños en Guatemala no han sido las mejores de acuerdo a su entorno, entre ellos, la prensa que le acompaña.
Desde su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora, los panameños fueron recibidos por un grupo de aficionados nacionales con bengalas, humo y una pancarta con un mensaje insultante.
Desde ahí, se mostró la primera molestia de la visita, que alegó hubo un empujón sobre el exguardameta panameño y ex de Municipal, Jaime Penedo. A esa denuncia, saltó en rumor por parte de los allegados a Panamá, que la Federación Panameña de Futbol (Fepafut) estaba analizando denunciar los hechos ante la FIFA y Concacaf por faltas a la garantía en temas de seguridad.
Posteriormente, también se denunció algún tema relacionado a su desplazamiento y obstáculos que encontraron en su camino, del Aeropuerto La Aurora hacia el hotel de concentración, el Grand Hotel Tikal Futura en zona 11 capital.
De momento, no hay oficialmente un pronunciamiento por parte de algún federativo o comunicado publicado en las cuentas oficiales de la Fepafut relacionado a esa intención de elevar el caso de su recibimiento a las altas autoridades de la región y del mundo.
Recibimiento a los Panameños en Guatemala ?? fuerte lo que se vive allá después del Robo que le hicieron a El Salvador los chapines meten presión pic.twitter.com/Q5Mhg6szb9— Rodrigo Velis (@Rodri_velis) November 13, 2025
Panamá, decepcionada
Asimismo, el periodista internacional y corresponsal de ESPN en Panamá, Juanxo Villaverde, reporteó en el canal líder mundial de deportes que, la dirigencia panameña estaría evaluando seriamente la contratación de seguridad privada mientras dure su estadía en territorio guatemalteco.
El mismo Villaverde detalló que tenían conocimiento que al momento de la llegada de los panameños al Aeropuerto Internacional La Aurora: "Una de las bengalas o bombas de humo que tenía la afición de Guatemala fue lanzada hacia donde iban pasando los jugadores de Panamá, y a uno de los jugadores, le impactó muy cerca del pie, y su zapatilla fue quemada; afortunadamente no tiene ningún problema físico, no llegó a más".
Villaverde cita que a las autoridades deportivas de Panamá dicha situación vivida en las primeras horas en nuestro país los tienen decepcionados.
Además, recalca que hubo empujones hacia unos jugadores y gritos racistas.
???? EN PANAMÁ ESTÁN VALORANDO SERIAMENTE CONTRATAR SEGURIDAD PRIVADA EN LA PREVIA ANTE GUATEMALA??— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 13, 2025
Informa @JuanxoV que la delegación panameña realizó una solicitud formal a la FIFA tras sentir que no se aseguran medidas de seguridad en tierras chapines❌
? No te pierdas... pic.twitter.com/Ge32CuILhJ