Mensaje del presidente Bernardo Arévalo a seleccionados

Mediante sus redes sociales, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, envió un mensaje de apoyo a la Selección Nacional de Guatemala que busca un triunfo ante Panamá en la quinta jornada de la fase final de la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera y contará con un gran dispositivo de seguridad por ser un partido de alto nivel, además, sumado a los incidentes ocurridos alrededor del seleccionado panameño.
"Hoy es un día especial para nuestra Selección Nacional y el sueño de llegar al Mundial. Sé que nuestros 11 guerreros dejarán el alma en la cancha. A quienes apoyamos desde afuera, nos corresponde hacerlo desde la alegría y el respeto, evitando cualquier acto de violencia", escribió el mandatario en X.
Asimismo, el presidente Bernardo Arévalo informó: "He instruido al Ministro de Gobernación activar todas las medidas que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad durante la jornada. Guatemala está lista para vivir esta fiesta deportiva dignamente".
Y con esta decisión, el mandatario nacional responde a las peticiones hechas tanto por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el ministro de Ambiente panameño, Juan Carlos Navarro, quienes pedían al Gobierno de Guatemala brindar seguridad a sus seleccionados luego de lo que vivieron en su arribo al país, ayer por la tarde en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Partido para seguir con vida en camino al Mundial 2026
Las selecciones de Guatemala y Panamá se juegan la vida este jueves en un partido crucial de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Cualquiera de los dos equipos que pierda el duelo que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el sur de la capital guatemalteca, podría decirle adiós al sueño mundialista.
El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los canaleros en el Rommel Fernández.