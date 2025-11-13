 Presidente de Panamá repudia recibimiento a seleccionados
Deportes

Presidente de Panamá repudia forma del recibimiento a seleccionados

José Raúl Mulino espera que la afición se comporte a la altura esta noche durante el juego Guatemala-Panamá.

Compartir:
Presidente de Panamá se refirió al recibimiento que sufrió su selección en Guatemala
Presidente de Panamá se refirió al recibimiento que sufrió su selección en Guatemala / FOTO: EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este jueves su "repudio" contra lo que definió como una "agresión" sufrida por la selección de futbol de su país a su llegada a Guatemala para jugar un partido crucial de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

La prensa panameña ha comentado hoy los insultos racistas y agravios diversos con los que fanáticos guatemaltecos recibieron a la plantilla que dirige Thomas Christiansen. Incluso se ha informado de que un autobús que transportaba hinchas panameños fue asediado por encapuchados.

"Repudio como panameño la agresión y la forma poco civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival", expresó el presidente durante su conferencia de prensa semanal.

"Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa, nuestro país ha sido supremamente respetuoso cuando vienen todas las selecciones de todas partes, incluso en aquellos juegos enconados que hemos tenido, Panamá se porta a la altura", agregó.

¿Corre riesgo de suspenderse el Guatemala-Panamá?

Una reunión urgente en la previa del partido determinará el destino del juego entre guatemaltecos y panameños.

Espera un comportamiento a la altura

El gobernante dijo confiar en que los hinchas guatemaltecos "sepan comportarse a la altura hoy", cuando las selecciones de ambos países se enfrentarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, de la capital guatemalteca.

Guatemala ocupa el tercer lugar del Grupo A con 5 puntos, mientras que Panamá comparte el liderato con Surinam, ambos con 6.

Un triunfo del equipo de Christiansen en Guatemala le acercaría a la clasificación y eliminaría al local de la carrera.

Un empate, traslada el suspense a la última fecha, en la que Panamá se medirá con El Salvador. Y una derrota de Panamá le obligaría a buscar un triunfo abultado en el partido final.

Las selecciones de Guatemala y Panamá se juegan la vida este jueves en un partido crucial de la eliminatoria para el Mundial de Fútbol que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Cualquiera de los dos equipos que pierda el duelo que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el sur de la capital guatemalteca, podría decirle adiós al sueño mundialista.

El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los canaleros en el Rommel Fernández, y el juego decisivo está a las puertas.  

*Información EFE.

En Portada

¿Corre riesgo de suspenderse el Guatemala-Panamá?t
Deportes

¿Corre riesgo de suspenderse el Guatemala-Panamá?

01:35 PM, Nov 13
MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

12:10 PM, Nov 13
Arévalo advierte de serias amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemalat
Nacionales

Arévalo advierte de "serias" amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala

12:58 PM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionadost
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalSeguridad#64VueltaaGuateEstados UnidosMundial 2026Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos